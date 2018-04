SNAKKET UT: Det ble en følelsesladdet affære da Jay Z for første gang pratet med moren Gloria Carter om hennes legning. Foto: Kristina Bumphrey / TT / NTB Scanpix

Jay Z brast i gråt da moren fortalte at hun var lesbisk

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 05.04.18 11:25

Rapperen Sean «Jay Z» Carter (48) klarte ikke å holde tårene tilbake da han og moren for første gang snakket åpent ut om hennes legning. - Jeg var så lykkelig for at hun var fri, sier han.

Det var på en av Jay Zs låter at det først ble nevnt at hans mor Gloria Carter er lesbisk. I låta Smile fra 2017 rapper nemlig Jay Z om morens seksuelle legning. Og ifølge ham selv har han lenge visst om det, men det var først for åtte måneder siden at de først snakket om det, skriver flere amerikanske medier, deriblant Fox News.

Det er i et intervju med David Letterman i Netflix-serien «My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman» at Jay Z forteller at moren måtte leve som noen hun ikke var fordi hun ikke ville gjøre barna sine skamfulle.

Og det var først i fjor at de åpent diskuterte det med hverandre for første gang.

– For henne å sitte foran meg og si at «Jeg kjenner at jeg er forelsket». Jeg mener, jeg virkelig gråt. Jeg gråt fordi jeg var så lykkelig for at hun var fri, sier han i showet.

Intervjuet kommer i sin helhet på Netflix 6. april. I september i fjor gjestet moren Gloria Carter podkasten D’usse Friday, der hun snakket om den samme samtalen med sin sønn.

– Jeg fortalte hvem jeg var. At dette er den personen jeg er i tillegg til å være hans mamma. Dette er livet jeg lever. Sønnen min begynte å gråte, og sa at det må ha vært forferdelig å leve på en sånn løgn. Jeg fortalte at det ikke har vært forferdelig, men ganske annerledes, fortalte hun den gang.

Sean «Jay Z» Carter er gift med superstjernen Beyonce Knowles (36). Paret har tre barn sammen.