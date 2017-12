FORLOVET: Her er Miley Cyrus med forloveden Liam Hemsworth under premieren på «Thor: Ragnarok» i oktober. Foto: Rich Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miley Cyrus om hasjslutten: – Jeg har så mye energi

Publisert: 14.12.17 07:01

25-åringen har tidligere skapt kontrovers ved å røyke hasj på scenen. Nå har hun sluttet med både marihuana og alkohol.

Popstjernen har i en årrekke vært åpen om hasjbruken sin. Til Jimmy Fallon sa hun i juni at ingen har røykt så mye som henne. Hun fortalte også at hun hadde sluttet.

Til radiokanalen SiriusXM forteller hun nå at hun ikke har røkt på 10 uker, og at hun heller ikke har rørt alkohol.

– Det er veldig rart, sier hun.

I juni forklarte Cyrus at hun ønsket å være klar når hun promoterte det nye albumet sitt , fordi det betydde så mye for henne. I sommer uttalte hun også at hun var ferdig med å sjokkere.

Nå som hun har vært edru en stund forteller hun at livet hennes har forandret seg på flere måter.

– Se på øynene mine, se så hvite de er. De er klare og åpne og jeg kan se og alt det der, forteller artisten.

– Jeg har masse energi, legger hun til.

Det er en annen lyd på pipa enn i 2015, da hun blant annet delte ut hasj til pressen:

Cyrus forteller også at hun har klart å slutte på egenhånd, selv om folk har tilbudt seg å hjelpe henne.

– Alt jeg vil gjøre, om jeg vil slutte eller starte med noe, så kan jeg klare alt. Jeg bare bestemte meg for å ikke røyke lenger, og nå er det enkelt for meg, sier hun.

