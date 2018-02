SISTE REISE: Hele den danske kongefamilien fulgte kristen med avdøde prins Henrik i København i dag. Her ved Christiansborg Slottskirke. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Kronprins Frederik i tårer foran sin fars kiste

Publisert: 16.02.18 21:38

En sorgtynget dansk kongefamilie fulgte fredag prins Henriks kiste fra Amalienborg til Christiansborg Slottskirke.

Klokken 18 fredag kjørte kortesjen med kisten til den avdøde prinsen gjennom Københavns gater. Enken, dronning Margrethe, hadde følge med barn, svigerdøtre og barnebarn på prins Henriks aller siste ferd.

Danske Ekstra Bladet skriver at særlig kronprins Fredrik var rørt til tårer over avskjeden med sin far.

Tusenvis med dansker hadde samlet seg langs fortauet for å vise sin respekt.

Kongefamilien hadde en privat minneseremoni inne i Christiansborg Slottskirke, der kisten skal stå frem til tirsdag. I hele helgen og mandag vil offentligheten få muligheten til å ta et siste farvel med prinsen – som ligger i lukket kiste.

Mandag skal det holdes en større minneseremoni i kirken, men den også kun for den avdøde prinsens nære krets av slekt og venner – om lag 200 gjester.

Selve bisettelsen tirsdag klokken 11 blir av det mer intime slaget – etter prins Henriks egen vilje. Han ønsket at halvparten av asken skal spres over dansk farvann , mens en urne med resten av asken skal settes ned i den private hagen på Fredensborg Slott.

Minister om dansk hyllest av Prins Henrik : – Hykleriet vil ingen ende ta

Med dronning Margrethe og deres to sønner Frederik og Joachim ved sin side, sovnet prins Henrik stille inn tirsdag kveld klokken 23.18 på Fredensborg Slott

Prinsen døde kun timer etter at han var blitt sendt hjem fra Rigshospitalet. Han ønsket selv å dø hjemme . Siden nyheten om prins Henriks bortgang ble kjent, er det strømmet på med kondolanser og hilsener til det danske kongehusets ulike plattformer.

Prins Henrik ble 83 år.