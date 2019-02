SLÅR TILBAKE: Ørjan Burøe og kona Marna Haugen har vært i hardt vær den siste tiden. Foto: Odin Jæger

Ørjan Burøe-leiren slår tilbake mot Sigrid Bonde Tusvik: – Vi har aldri truet noen til taushet

Sigrid Bonde Tusvik bommer grovt i tirsdagens podkast, mener Ørjan Burøes manager, Erland Bakke.

Publisert: 13.02.19 18:58 Oppdatert: 13.02.19 20:13







Mandag gikk Ørjan Burøe (44) ut på sin egen podkast og fortalte om hvordan han har opplevd anklagene om trakassering, og sin versjon av hvordan han har oppført seg. Dagen etter, tirsdag, snakket Tusvik igjen om Burøe i en ny episode av «Tusvik og Tønne». Der skinner det gjennom at hverken hun eller Lisa Tønne er veldig imponert over det Burøe sier.

I podkasten mener Tusvik at hun kjenner til at Burøe via sin advokat John Christian Elden har sendt ut brev til personer som har anklaget ham for trakassering.

– Jeg synes det er interessant at man vil renvaske seg, men også true folk til taushet. Da er det ett eller annet som skurrer, hvis det er lov å si. Det er rart at advokater sender brev på vegne av Ørjan Burøe, som samtidig legger seg flat, sier Tusvik.

Det får manager for den 44 år gamle komikeren, Erland Bakke, til å reagere.

– Jeg opplever at Sigrid og Lisa motsier seg selv i denne podkasten. De hevder at alle som blir trakassert bør anmelde, men ikke om du heter Ørjan Burøe eller Erland Bakke. Og så hevder de at dem Ørjan skal ha gjort kjipe ting mot, nå får trusler fra Elden, sier Bakke til VG.

Det stemmer ikke, mener han.

– For to uker siden fikk Ørjan stor internasjonal oppmerksomhet for en video han delte. Mange kjente personer delte denne videoen. En voksen dame valgte å oppfordre alle på et nettsamfunn om å legge inn kommentarer under disse delingene med negative ting om Ørjan. Hun blokkerte Ørjan og kona Marna i alle sosiale kanaler slik at de ikke skal kunne lese hva hun skriver. Der kommer hun med svært grove beskyldninger, sier han.

Ifølge Bakke ble disse beskyldningene delt på blant annet Twitter og Instagram.

– Jeg sendte henne en melding på Instagram fordi jeg antok at hun måtte ha opplevd noe med Ørjan som var negativt. Jeg ønsket å oppklare dette. Meldingen ble aldri besvart, men hun valgte heller å henge meg ut i sosiale medier. Jeg var ikke på den kanalen hvor disse angrepene mot Ørjan og meg kom, men vi fikk plutselig veldig mange skjermdumper.

INGEN TRUSLER: Erland Bakke mener ingen har truet noen til taushet i Burøe-saken. Foto: Therese Alice Sanne

Burøe og Bakke følte anklagene var såpass grove at de valgte å sende det over til advokat John Christian Elden.

– Det endte i at Elden sendte vedkommende en e-post. Denne fikk vi aldri svar på. Anklagene i sosiale medier ble enda sterkere, og i tirsdagens «Tusvik og Tønne»-podkast er det tydelig at Sigrid og Lisa skal ha fått e-posten som Elden sendte denne dama. Vi har aldri truet noen til taushet.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne, men ingen av dem har besvart VGs henvendelser. I gårsdagens podkast uttaler Sigrid Bonde Tusvik at hun «synes det er interessant at man vil renvaske seg, men også true folk til taushet».

Bakke hevder han prøvde å komme i kontakt med kvinnen for å stoppe det han mener var lovbrudd.

VG har vært i kontakt med kvinnen det gjelder, som bekrefter at hun informerte Sigrid Bonde Tusvik om brevet hun fikk fra advokat Elden, og som det refereres til i «Tusvik og Tønne»-podkasten. Hun mener hun kun har spredt informasjon hun har fått på bakgrunn av egne erfaringer, avisartikler, podkaster og et innlegg Burøes kone Marna skrev på sin blogg for en tid tilbake.

– Jeg har ikke funnet på ting om Ørjan Burøe, eller «spredt rykter» i den forstand at jeg ondsinnet har gått til verks med ting jeg vet er usant, sier kvinnen.

FIKK E-POST: Kvinnen VG har vært i kontakt med opplever denne e-posten fra advokat John Christian Elden som truende. Det var ikke intensjonen, mener manager for Ørjan Burøe, Erland Bakke. VG har også sett en annen e-post fra Elden som ble sendt tirsdag denne uken.

Kvinnen legger ikke skjul på at hun oppfattet brevet som en trussel – for å få henne til å holde kjeft.

– De skulle vise at de hadde «selveste Elden» som advokat for å skremme meg, og jeg opplevde definitivt dette som et forsøk på å true meg til taushet. Hvis de hadde ønsket «dialog», så hjelper det ikke saken å si at de potensielt skal anmelde og be om erstatning for hva de mener jeg har gjort. Dette åpner ikke akkurat for tillit, og det er derfor jeg ikke har svart på e-posten, sier hun til VG.

Ørjan Burøes manager slår tilbake.

– Jeg registrerer hva hun sier, men hennes påstander er beviselig ikke riktig. Denne personen bruker veldig mye tid på å sitte i sosiale medier å komme med masse usannheter om kjente personer. Jeg tror ikke jeg skal bruke tiden min så mye på slike, foruten å stanse deres trakassering når den går for langt.

Kvinnen avviser at hun har drevet med trakassering.

– Jeg har kun fortalt om min egen og andre kvinners erfaringer med han og hans oppførsel, sier kvinnen.

SENDTE MELDING: Erland Bakke sendte denne meldingen på Instagram til kvinnen han mener gjentatte ganger har fremsatt påstander om Burøe. Han fikk aldri svar på meldingen.

– Erland Bakke mener at kontakten fra Elden ikke var ment som «trussel», men heller som et forsøk på dialog og å komme til bunns i hvor kjernen av konflikten ligger. Hva er det i dette brevet, mener du, som indikerer at de forsøker å true deg til taushet?

– Elden nevner både politianmeldelse og/eller erstatningskrav, og det er gjort på en slik måte at jeg føler de prøver å si at «Hvis du ikke slutter å snakke om ham går vi videre med dette». Dette gjentar seg selv også når Elden skriver «Er dette noe du har tanker om å fortsette med slik at det er nødvendig med juridiske virkemidler mot dette». I e-post nummer to skrives det «Andre jobber med spørsmålet om de juridiske konsekvenser».

Hun sier hun har fått slibrige meldinger fra Burøe.

– Det var ubehagelig og krenkende, men jeg vil ikke si at det var trakassering. Det var bare ekkelt at han gjorde dette når han var gift. Jeg syntes det var ubehagelig.

VG har sett noen meldinger, uten å ha sett hele dialogen mellom de to.

– Jeg er sikker på at hvis hun hadde valgt å svare en av oss, fremfor å blokkere oss, trakassere meg og spre usannheter så ville Ørjan beklaget på det sterkeste hvis hun opplevde dialogen som krenkende. Ørjan mener selv det var veldig gjensidig dialog, men forstår at hun er av en annen oppfatning. Det må vi respektere, kontrer Bakke, som også tolker Sigrid Bonde Tusvik utsagn i podkasten som at hun mener Elden går etter «alle som sier noe stygt om Burøe».

– Dette er feil. Han har sendt e-post til én kvinne som har trakassert Ørjan, Marna og meg. Vi valgte å ta kontakt før vi vurderte en anmeldelse. Ørjan har innrømmet at han var vært jævlig, sendt bilder han ikke skulle ha sendt og holdt på å miste kone og familie. Han har innrømmet at alt var hans skyld. Han har sendt meldinger til mange, deriblant Lisa og Sigrid, hvor han beklager. Ørjan hadde prøvd å finne vann i Sahara hvis det måtte til for å bli trodd på at han angrer bittert på sin adferd, sier han.

– John Christian Elden er en av Norges mest kjente strafferettsadvokater. Hvordan ville du reagert om du hadde slengt med leppa i sosiale medier, og fått en e-post fra en advokat av det kaliberet?

– Jeg skriver ofte kritiske ting om andre på sosiale medier, og får henvendelser rundt slikt ofte. Om jeg hadde fått e-post fra en advokat i etterkant ville jeg forstått at dette var en sak noen tok alvorlig og at jeg burde svare på en slik henvendelse fremfor å sende henvendelsen til en podkast, sier han.

LANGER UT: Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne hadde lite positivt å si om Ørjan Burøe i mandagens «Tusvik og Tønne»-podkast. Foto: Janne Møller-Hansen

Ørjan Burøe sa tidligere tirsdag til VG at han følte seg «rådløs og litt målløs» etter å ha hørt «Tusvik og Tønne»-podkasten.

– Det tøffeste for meg har vært å rette opp i det som har med familien min å gjøre. Jeg prøver å se fremover, men noen skal hele tiden dra meg bakover igjen. Det er urimelig. Det er vel kanskje noe jeg må tåle, men jeg skjønner det ikke lenger.