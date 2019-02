Ane Dahl Torp (43) uenig i «maskulin»-kritikken av «Heimebane»

ULLEVÅL (VG) Ane Dahl Torp kjenner seg ikke igjen i at «Heimebane»-karakteren er maskulin selv om hun snuser og sitter bredbeint.

«Heimebane» har høstet hyllest for å vise en kvinnelig trener for herrer på landslagsnivå, og for å ta opp tabubelagte temaer i herregarderoben. Flere har imidlertid tatt til orde for at hovedkarakteren, Helena Mikkelsen, ikke er feminin nok. Med snus godt plassert under overleppen, joggedress og breial gange, har det blitt diskutert i sosiale medier at rollefiguren ikke er «kvinnelig» nok.

«Heimebane» ble også nevnt i forbifarten under Humorprisen, et poeng Sigrid Bonde Tusvik tok opp i kronikken som startet debatten rundt mangel på kvinnelige prisvinnere.

«Når du først lager en dramaserie om en kvinne så spiller Ane Dahl Torp en karakter som er så bredbeint, bruker så mye snus og drikker så mye cola at hun praktisk talt er en mann», skrev komikeren i Dagbladet.

Hovedrolleinnehaveren har snakket selv om at hun kjempet for at karakteren hennes ikke skulle være for lett å like, og at hun satte ned foten for at Helena Mikkelsen skulle gjøres rundere i kantene.

– Kunne vært feminin

VG møter Ane Dahl Torp på pressetreff i forbindelse med sesong to av suksesserien, som har premiere 17. februar. Hun er tilbake i hovedrollen, og denne gangen er det økonomiske vanskeligheter som er den største utfordringen Helena Mikkelsen står ovenfor.

SVARER PÅ KRITIKKEN: Ane Dahl Torp mener «Heimebane»-karakteren ikke er mindre kvinne fordi hun er bredbeint. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB Scanpix

– Hva tenker du om at Helena Mikkelsen har fått kritikk for å være for maskulin?

– Hun kunne ha vært veldig feminin og gått med sminke, hun kunne ha vært en mer «vanlig» velkledd dame. Med det samme fotballhodet, håper jeg at en sånn Helena Mikkelsen også ville blitt treneren for Varg, sier hun.

Dahl Torp synes imidlertid det er rart at det skal kalles maskulint å sitte med beina spredt.

– For en voksen dame å sitte bredbeint og godt tilbakelent, det er ikke helt fint. Men menn kan gjøre det, sier hun og demonstrerer.

– Det å være dame og sitte å «manspreade», jeg synes det må få være lov!

KLAR FOR NY SESONG: Sesong to av «Heimebane» bringer flere nye ansikter på banen. Foran f.v. Marian Saastad Ottesen, Ane Dahl Torp, Axel Bøyum, Emma Bones og Bendik Mauseth. Bak f.v. Ole Christoffer Ertvaag, Morten Svartveit, John Carew og Ståle Remøy Pettersen. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Mener begrepene er på vei ut

Dahl Torp forteller imidlertid at det var merkelig å sitte bredt med beina første dagen mellom opptak av den første sesongen av «Heimebane».

– Jeg tenkte at nå kommer regissøren til å si «Ane, sett deg ordentlig». Det var så deilig at han ikke gjorde det. Det er ekstremt sjelden i fiksjonen at man ser damer sitte sånn, og derfor mener jeg det er viktig.

Skuespilleren mener også begrepene «feminint» og «maskulint» er på vei ut.

– Jeg mener det er foreldede termer å bruke i det hele tatt, men det er jo begreper man gjenkjenner og bruker. Så de er jo anvendelige, selv om det er i ferd med å komme en større og større uvilje mot dem.

– Føler du at rollen som Helena Mikkelsen forplikter deg til å være en offentlig kvinneforkjemper?

– Hm nei, jeg kan ikke si at jeg har følt så mye på det, sier hun etter en lengre pause.