BLIR FORELDRE: Jakob Oftebro og Hannah Foldøy. Foto: Jørn Pettersen

Jakob Oftebro bekrefter at han blir pappa: – Jeg gleder meg

Den norske skuespilleren blir far for første gang.

Publisert: 08.02.19 06:55 Oppdatert: 08.02.19 07:22







I mai fjor kunne VG melde at den skuespiller Jakob Oftebro (33) hadde blitt utsatt for en alvorlig ulykke i forbindelse med opptakene til TV-serien «Hamilton». 33-åringen fikk en molotov-cocktail i ansiktet og ble sendt i ambulanse til sykehuset med sterke forbrenninger i ansiktet.

– Ja, det ble blant annet kastet en molotov-cocktail, altså en flaske med brennbart innhold. På et eller annet vis har innholdet blitt sprutet ut og påført brannskader på personen som ble rammet, bekreftet Kjell Lindgren i Stockholm-politiet til VG den gang.

Nå går det mye bedre med Oftebro. Skadene i ansiktet så å si er et tilbakelagt kapittel, men det er ikke det eneste han kan juble for for tiden.

Jakob Oftebro blir nemlig pappa for første gang, skriver Ekstrabladet.

Torsdag var han å se på den røde løperen da han og kjæresten Hannah Cochron (26) skulle på «Zulu Awards 2019», som ble filmet i K.B-hallen i danske København.

– Jeg vil ikke si så mye om det, sier Oftebro til den danske avisen, før han likevel letter litt på sløret.

– Men det er snart. Det er fantastisk og jeg gleder meg, erkjenner han.

Det var i august i fjor at Jakob Oftebro til VG bekreftet at han hadde funnet kjærligheten med 26 år gamle Hannah. Det gjorde han etter premieren av «Peer Gynt» på Gålå.

– Vi har vært sammen et år, sa Oftebro den gang.

Nå har paret vært kjærester i snart to år. De to kjenner hverandre gjennom filmbransjen, Hannah jobber nemlig som klipper og caster. Tidligere var den 33 år gamle skuespilleren kjæreste med skuespiller med Iben Akerlie (30), men det ble slutt i 2017.