Halvbroren ber Meghan Markle avlyse bryllupet

– Ditt falske eventyrbryllup er den største tabben i den kongelige bryllupshistorie, skriver Meghan Markles halvbror i et oppsiktsvekkende brev til prins Harry.

19. mai er en stor dag i England. Da gifter nemlig prins Harry (33) seg med sin Meghan Markle (36) i St. George's Chapel på Windsor Castle utenfor London. Men det er ikke alle som gleder seg like mye til den store dagen.

Ifølge In Touch Weekly har nemlig Meghan Markles halvbror, Thomas Markle Jr. (51), nå – bare drøye to uker før bryllupet – sendt et håndskrevet og åpent brev til prinsen, der han advarer Harry om at han er i ferd med å begå «den største tabben i kongelige bryllupshistorie».

Magasinet har trykket brevet i sin helhet, og torsdag formiddag har flere anerkjente medier tatt tak i og publisert nyheten, deriblant Independent.

– Ettersom tiden går mot ditt kongelige bryllup, blir det mer og mer klart at dette er den største tabben i den kongelige bryllupshistorien. Meghan Markle er helt klart ikke den rette kvinnen for deg, skriver halvbroren i brevet, der han har lite positivt å si om sin søster.

– Det er helt åpenbart at den lille tiden hun har fått som Hollywood-kjendis har gått til hodet på henne. Hun er en grunn, innbitt kvinne, som vil gjøre deg og din kongelig familiearv til en vits, utbasunerer 51-åringen.

Dette er ikke første gang at Thomas Markle Jr. har uttalt seg i kontroversielle ordelag om det amerikanske «Suits»-skuespilleren. Tidligere har han uttalt at «Meghan har glemt røttene sine».

I brevet til Harry undrer han seg også over at prinsen ikke «ser den virkelige Meghan», som ifølge ham selv har vendt sin familie ryggen og mer eller mindre er direkte skyld i at deres far har gått konkurs. Faren skal nemlig ha trådt støttende til økonomisk da hun forsøkte å skape seg en karriere som skuespiller, hevder han.

– Hvilken person er det som starter sin karriere ved å bruke sin egen far inntil han går konkurs, for deretter å glemme ham og etterlate ham ruinert i Mexico – først og fremst på grunn av hennes gjeld. Når det omsider er på tide å betale ham tilbake glemmer hun alt om sin egen far, som om hun aldri har kjent ham.

– For ikke å glemme det som er toppen av alt, nemlig at hun inviterer fullstendig fremmede mennesker, men ikke sin egen familie, i bryllupet. Hvem gjør noe sånt? Du og din kongelige familie bør sette en stopper for dette falske eventyrbryllupet før det er for sent, skriver han, før han avslutter med nok et stikk til Meghan.

– Man skulle jo tro at et kongelig bryllup ville bringe en opprevet familie nærmere hverandre, men jeg tror vi alle er blitt en fjern familie for Meg.

Overfor The Sun ønsker Kensington Palace ikke å kommentere det håndskrevne brevet fra Thomas Markle Jr., som har samme far som prins Harrys kommende kone.