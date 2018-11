1 av 4 TERNINGKAST FEM: Carlisle Sienes (21) kom i faresonen forrige uke, men klarte å komme seg videre til fredagens program. I kveld imponerte han med terningkast fem av VGs anmelder. Trond Solberg, VG

VG anmelder «Idol» låt for låt

2018-11-16

Kveldens idol-deltakere har imponert VGs anmelder.

Publisert: 16.11.18 19:05

Kveldens tema for deltakerne er «Legender». Sist fredag var det Anders Mowatt Haugland som måtte forlate programmet . Bergenseren kjente på skuffelsen etter å ha røket, men lovet at dette bare var starten.

– Selvfølgelig kjenner jeg litt på skuffelsen med en gang, men noen må ryke. Jeg meldte meg på dette for å få en arena, for å ta et første steg i veien mot å bli artist, og det mener jeg at jeg har klart, sa Haugland til VG forrige uke.

Under kveldens program har Tshawe Baqwa og Silje Larsen Borgan fått selskap av Jan Fredrik Karlsen i dommerpanelet, som kommer inn som vikar for Gunnar Greve.

– Det er veldig gøy å sitte her, sier Jan Fredrik Karlsen.



– Du skinner

Carlisle Sienes (21) kom i faresonen forrige uke, men klarte å komme seg videre til fredagens program.

I kveld var han førstemann ut og hedret Michael Jackson med låten «Human Nature», som fikk terningkast fem av VGs anmelder.

– Tenk at du kan gjøre en av de største låtene til verdens største pop-ikon med så stor selvtillit og naile tonene på den måten du gjorde nå! Hjertet mitt banker så utrolig hardt, sier Silje Larsen Borgan om Sienes’ opptreden.

Kristian Raanes (22) imponerte ikke vikardommer Jan Fredrik Karlsen, mens Tshawe Baqwa på sin side var uenig med Karlsen.

– Kristian! Du skinner, brusjan, sier han.

Silje Larsen Borgan ser for seg Vilde Skogen (20) blant topp tre etter kveldens opptreden, som også får støtte fra sine meddommere.

– I kveld, Vilde, har du desidert hatt din beste opptreden fra begynnelsen av, sier Tshawe.

VGs anmelder triller terningkast fire på 20-åringens opptreden.

VG oppdaterer med kveldens terninger fortløpende. Se kveldens terninger her!