KJÆRESTER: Tidligere skihopper Tom Hilde og tidligere cheerleader Kine Olsen Vedelden. Foto: Frode Hansen

Søt musikk i «Mesternes mester»-leiren: – Ja, vi er kjærester

RAMPELYS 2019-01-08T07:50:58Z

Tom Hilde (31) og Kine Olsen Vedelden (24) hadde tid til mer enn beinharde konkurranser under oppholdet på Mallorca, og fant tonen under innspillingen.

Publisert: 08.01.19 08:50

– Ja, vi er kjærester, og har det veldig fint sammen, bekrefter Hilde og Olsen Vedelden, overfor Se og Hør , som først omtalte saken.

På årets første dag gikk publikumssuksessen «Mesternes mester» av stabelen på NRK for tiende gang. Gjennom flere uker kjemper tidligere idrettsutøvere mot hverandre i konkurranser, denne gangen på middelhavsøya Mallorca.

Programmet ble spilt inn i fjor sommer, og de ti deltagerne i årets sesong har fortalt at de har fått venner for livet etter deltagelsen, skriver ukebladet.

For de tidligere idrettsprofilene Hilde og Vedelden utviklet det seg imidlertid mer enn bare vennskap etter ukene de mer sørlige breddegradene.

Nye karrierer

Tom Hilde la opp som proffutøver i mars i fjor, og annonserte kort tid etter at han skulle starte i ny trenerjobb for landslaget i kombinert . Han har også startet en bedrift for utvikling av hopputstyr sammen med en kamerat.

– Det går stort sett i 12 timer om dagen, og tar mer tid en skihoppingen, har Hilde fortalt til VG tidligere.

Den tidligere skihopperen kan blant annet skilte med fire VM-sølv, én OL-bronse og tre individuelle verdenscupseire.

Kine Olsen Vedelden, som er datter av trenerlegenden Egil «Drillo» Olsen, la på sin side allerede karrieren som cheerleader på hyllen i en alder av 21. Hun er tidenes yngste deltager i NRK-konkurransen.

– Det var veldig trist. Jeg kunne pushet det noen år til, men jeg ville få en solid utdannelse for å sikre meg et godt liv, fortalte Olsen Vedelden til VG før sesongstart. Hun studerer for tiden jus på Universitetet i Oslo.

Fortsatt en seermagnet

Helt siden oppstarten for ti sesonger siden, har konkurransen mellom tidligere idrettsprofiler vært en seermagnet for statskanalen. Seertallene har vært stabile, og stort sett holdt seg rundt millionen.

Premieren i år ble sett av 1.036.000 personer på sitt meste, og ble med det nyttårshelgens mest sette program . «Mesternes mester» inngår i år som en del av den såkalte «gullrekka» på NRK på fredagskvelden.

I årets sesong er det, i tillegg til de to turtelduene, Lars Berger (39), skiskyting og langrenn, Karoline Dyhre Breivang (38), håndball, Ann Kristin Flatland (35), skiskyting, Hanne Haugland (50), høydehopp, Karina Hollekim (42), fristil skikjøring og basehopp, Glenn Solberg (46), håndball, Pål Anders Ullevålsæter (49), motocross og enduro, Ole Martin Årst (43), fotball, som konkurrerer mot hverandre i varmen på Mallorca.

Ann Kristin Flatland var den første som måtte forlate konkurransen i år .