STORMFORELSKET: – Hun var kvikk i replikken. Kultivert. Hun var seriøs, og hadde oppriktige meninger, har prins Henrik fortalt i sin egen selvbiografi om sitt første møte med dronning Margrethe. Foto: Hoen, Espen Sjølingstad / Nikon D1

Slik kapret han dronningens hjerte

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 14.02.18 18:58 Oppdatert: 14.02.18 19:10

Dronning Margrethe falt pladask for den franske sjarmøren hun møtte for første gang i 1965. – Den kvelden ble jeg klar over at jeg var vilt forelsket i ham, har hun uttalt.

Med dronning Margrethe og deres to sønner Frederik og Joachim ved sin side, sovnet prins Henrik stille inn tirsdag kveld klokken 23.18 på Fredensborg Slot. Prinsen døde kun timer etter at han tirsdag ettermiddag ble sendt hjem fra Rigshospitalet.

Det danske kongehuset opplyste da at prinsen ønsket å oppholde seg hjemme i sin siste tid.

Prins Henrik og dronningen møtte hverandre for drøye 53 år siden. Og det var en reservert og meget usikker ung kvinne den da 31 år gamle Henri de Larborde de Monpezat fikk til bords ved et middagsselskap i London i 1965.

Møttes i middag

Dette har prins Henrik selv fortalt om sitt første møte med dronning Margrethe, som han ble bordherre for den kvelden. Men da hun først åpnet munnen skulle han raskt finne ut at han hadde undervurdert dronningen.

Det første møtet førte som kjent til et av danmarkshistoriens største bryllup. Og 10. juni i fjor kunne dronning Margrethe og prins Henrik feire gullbryllup.

Men kjærlighetshistorien starter i London i 1965. Den unge tronfølgeren, prinsesse Margrethe, studerte økonomi i London og var i den forbindelse invitert i et middagsselskap, der hun fikk plass ved siden av den franske diplomaten Henri.

Dette ifølge danske BT.

– Vilt forelsket

I hjembyen var Henri de Montpezat kjent som litt av en kvinnebedårer. Og ettersom han fornemmet at hans kvinnelige selskap ved bordet denne kvelden var noe reservert, prøvde han å få i gang samtalen. Det var strengt tatt ganske unødvendig.

– Hun var kvikk i replikken. Kultivert. Hun var seriøs, og hadde oppriktige meninger. Jeg følte meg øyeblikkelig tiltrukket av henne, har prins Henrik fortalt i sin selvbiografi «Skæbnen forpligter».

Det skulle imidlertid gå et helt år før Henri og den danske tronfølgeren igjen møtte hverandre - denne gang i et skotsk bryllup hos felles bekjente i april 1966. Denne gang holdt han «bedre fast» i sin prinsesse, og inviterte henne til og med på middag.

– Den kvelden ble jeg klar over at jeg var vilt forelsket i ham, har dronningen uttalt i boken «Enegænger».

– Rasende kjekk

Senere har hun enda mer presist forklart hva hun falt for hos den unge franskmannen.

– Han så vanvittig bra ut, var veldig søt og tok meg alvorlig, sa hun i en dokumentar produsert av danske TV 2 i forbindelse med Prins Henriks 80-årsdag.

De neste månedene lignet på mange måter ethvert annet nyforelsket pars historie. Henri og prinsesse Margrethe gikk turer i Hyde Park, spiste middager og dro ut og vrikket dansefoten i Londons pulserende nattesliv.

– Jeg tror Margrethe i 1965 falt for Henri Laborde de Montpezats kultiverte dannelse og vidd. Dessuten var han jo rasende kjekk, nærmest som en filmstjerne. Og de to skulle vise seg å være sjelevenner - to kunstnersjeler som utfylte og utfordret hverandre.

– Hun malte og broderte - og han var en glimrende pianist. Jeg opplevde dem faktisk alltid som like nyforelsket, sier kongehusekspert i TV 2 og mannen bak Kongebloggen , Kjell Arne Totland til VG.

Hadde betenkeligheter

Men én ting skilte deres kjærlighetshistorie fra mange andres. 27 år gamle Margrethe var nemlig ikke bare prinsesse. Hun var også tronfølger og skulle en dag bli Dronning av Danmark . Det var faktisk også noe som bekymret prinsessen.

– Det hendte jeg funderte over hvordan det noensinne skulle lykkes for meg å finne noen som turte binde seg til en kvinne med et sånt apparat rundt deg, fortalte hun i den danske TV 2-dokumentaren.

Unge Henri hadde også sine betenkeligheter med nettopp dette. Men hvorfor ikke gjøre noe helt vanvittig én gang i løpet av livet, konstaterte han til slutt.

Fridde i ny middag

Paret måtte ta sine forholdsregler på grunn av den offentlige interessen for den danske tronfølgerens kjærlighetsliv. Derfor har paret senere forklart hvordan telefonoppringninger foregikk under falske navn, og at brevutveksling og personlige møter foregikk gjennom venner og mellompersoner.

Det gjaldt også frieriet, som foregikk hos Margrethes hoffdame og venninne Wawa Armfelt. Det var i hoffdamens leilighet at Henri ba om prinsessens hånd.

– Vi satt ved siden av hverandre i sofaen. Mens vi snakket, gikk Wawa for å vaske opp etter middagen. Vi var kun tre mennesker, men hun vasket, vasket og vasket. Hun visste godt hvor det bar hen, har dronningen forklart i boken «Enegænger».

Giftet seg

Men hun kunne ikke gi et endelig svar på frieriet. Kong Frederik og dronning Ingrid måtte først godkjenne forlovelsen, og de hadde ennå ikke møtt den franske greven. Møtet, som igjen foregikk hos Wawa Armfelt, denne gangen i København, gikk derimot glimrende og paret kunne dermed forlove seg.

Den 10. juni 1967, om lag to år etter deres aller første møte, giftet dronning Margrethe og prins Henrik seg i Holmens kirke. Året etter kom kronprins Frederik til verden, og i 1969 fikk de prins Joachim. I 1972 døde kong Frederik, og Margrethe ble utropt til Dronning.

– Fargerik og spennende

I ettertid har de to fortalt at de begge hadde ønsket seg bedre tid sammen med hverandre og sønnene før de ble pålagt den store oppgaven som Danmarks regentpar. Siden den gang har livet nemlig i stor grad bestått av innvielser og åpninger, statsbesøk, utenlandsbesøk, gallamiddager og mye mer.

– Jeg møtte selv prins Henrik mange ganger i årenes løp, både i Danmark, på vinslottet i Sør-Frankrike og ved besøk her hjemme. En fargerik og spennende person! Jeg snakket gjerne fransk med ham - og det var alltid en like stor fornøyelse. Kanskje spesielt å få oppleve ham som stolt vinbonde på Chateau de Caix - og så smake på vinen hans etterpå, forteller kongehusekspert Kjell Arne Totland til VG.