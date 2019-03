REDD: Andreas «TIX» Haukeland er én av fire kjente profiler som sjekker inn på «Paradise Hotel». Det gjør også Lea Vik. Foto: Helge Mikalsen

Premiere på «Paradise Hotel»: – Jeg er livredd for hva de skal vise på TV

OSLO (VG) Mandag sparkes den ellevte sesongen av reality-programmet i gang, og elleve av de tolv deltagerne var på plass for å feire premieren i Oslo.

Allerede før premieren på realityprogrammet har flere av deltagerne skapt overskrifter. Blant annet voldsdømte Robin Johansson (24) som ønsker å vise seg fra en ny side i programmet.

Mandag ble det også klart at Zeinab Al-Yasseri ikke får komme på festen fordi hun ikke er gammel nok. Til produksjonsselskapet Mastiff hadde hun opplyst at hun var over 20 år, aldersgrensen for å være med på programmet. I realiteten er hun 19.

Redd for hva som kommer

Skal man tro deltagerne av årets sesong, blir den kommende sesongen full av drama, skandaler og nakenhet, i kjent stil.

– Det er en del episoder jeg ikke vil se, for jeg vet ikke hva som kommer. Jeg er livredd for hva de skal vise på TV, innrømmer musikkprodusent Andreas «TIX» Haukeland (25), som er én av fire kjente profiler som sjekker inn.

PREMIEREKLAR: Andreas «TIX» Haukeland var en selvsagt gjest på mandagens premierefest. Foto: Helge Mikalsen

En annen er svenske Bettina Buchanan, som har hele to tidligere «Paradise Hotel»-deltagelser bak seg.

– Det er to-tre kvelder jeg ikke husker noe av, så det blir like spennende for meg som alle andre, sier hun og bryter ut i sin etter hvert velkjente latter.

Produksjonen måtte gripe inn

Tea Kristine Broholm (20) avslører at det går hardt for seg inne på hotellet.

– Det har til tider vært så ille at folk fra produksjonen måtte stoppe oss, sier hun, uten at hun avslører hva som har skjedd.

– Fy faen for en gjeng, satan!

Flere av guttene som sjekker inn bestemte seg allerede før oppholdet om at de skulle gi personen som er ansvarlig for å dekke kjønnsorganer med sommerfugler mye å gjøre.

– Alle gutta var med på å utfordre vedkommende på det. Jeg tror ikke jeg tør å møte den personen, sier Floyd Olsen (22).

Det er spesielt én ting han gruer seg til å se på skjermen.

– Det er da jeg klasker kølla i ansiktet til Lea (Vik journ.anm.) ved bassenget foran alle sammen, sier han og ler.

FESTKLARE: Erik Anders Sæter og Mario Riera hygget seg sammen på premierefest. Foto: Helge Mikalsen

Nekter for sex

De fleste deltagerne nekter imidlertid for at de har hatt sex inn på hotellet.

– På sexfronten tror jeg nok folk kommer til å bli skuffet. Men jeg er ganske sikker på at det er den mest dramatiske sesongen noensinne, sier Mario Riera (20).

Robin Johansson forteller at det har kommet mange reaksjoner på at han har sjekket inn på hotellet, ettersom han har en voldsdom bak seg. Det bryr han seg imidlertid ikke om.

– Hat er hverdagslig for meg. Jeg bryr meg ikke så lenge det ikke går ut over familie og mine kjære.