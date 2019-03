STORE SMERTER: Olivia Newton.-John har brystkreft med spredning. Nå forteller hun hvordan hun klarer å leve med store smerter. Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN

Kreftsyke Olivia Newton-John: – Cannabis hjelper mot smertene

«Grease»-stjernen (70) har langt fremskredet brystkreft og i et nytt intervju forteller at hun gjør alt for å ha et så godt liv som mulig.

– Jeg bestemte meg for at jeg vil bruke det som er mulig for å bli sterkere, sier Olivia Newton-John i et intervju med People Magazine denne uken.

I dette intervjuet snakker hun om livet med brystkreft som har spredd seg til ryggen. Hun legger ikke skjul på at hverdagen er både tøff og smertefull. Men gir ektemannen John Easterling, som har spesialisert seg på alternativ medisin, mye av æren for at hun føler seg bedre for hver dag som går.

ALTERNATIV MEDISIN: Olivia Newton-John og ektemannen John Easterling. Opptil fem ganger om dagen tilbereder han en cannabis-miks som hun tar mot de store smertene. Foto: Peter Kramer / KRAPE

– Han er en forkjemper for medisinsk cannabis. Plantene som han dyrker selv, gir han meg i flytende form kanskje fire-fem ganger om dagen, sier Newton-John i intervjuet.

Hun var i utgangspunktet skeptisk og «litt nervøs» for å bruke cannabis. Både på grunn av stigma som er knyttet til cannabis og fordi hun prøvde marijuana ved et par anledninger da hun var ung. Men nå angrer hun ikke et sekund.

– Det har vært til stor hjelp, både med å holde smertene under kontroll og jeg får bedre søvn av det, sier Newton-John i intervjuet med People.

I et intervju med australske Sunday Night i fjor høst, fortalte filmstjernen at hun kjemper mot kreften for tredje gang. Første gang hun ble rammet var i 1992. Etter en mindre trafikkulykke i 2013 fant legene ut at hun var rammet av sykdommen igjen. I 2017 fant legene en svulst i ryggraden til Newton-John. Hun fortalte den gang at hun har fått gjennom strålebehandling.

GREASE: Olivia Newton-John og John Travolta slik verden husker dem fra den legendariske filmen «Grease» som kom i 1978. Foto: PARAMOUNT

Hun forteller at hun vanligvis ikke er redd, men at det kommer øyeblikk hvor hun kjenner på den store frykten.

– Ektemannen min er alltid der for å støtte meg. Jeg tror at jeg vil vinne over den. Det er målet mitt, sier hun.

I intervjuet med People forteller Newton-John at hun ber og mediterer.

– Jeg finner ro ute i naturen. Særlig når jeg er sammen med hundene mine, minihestene eller kyllingene. Jeg elsker dyr, sier skuespilleren.