FILMKONSULENT: Ingrid Marie Vaag Enderud var på Utøya 22. juli. Nå har hun hjulpet regissør Erik Poppe i arbeidet med hans film «Utøya. 22. juli». Foto: Privat

Utøya-overlevende var konsulent for 22. juli-filmen - vegrer seg for å vise foreldrene filmen

Publisert: 09.01.18 21:01

RAMPELYS 2018-01-09T20:01:02Z

Ingrid Marie Vaag Endrerud var på Utøya 22. juli 2011, og opplevde terrorangrepet på nært hold. Hun har arbeidet som konsulent for Erik Poppes film, men er ikke sikker på om hennes egne foreldre bør se den.

Helt siden det i fjor sommer ble kjent at at Erik Poppe lager spillefilm om terrorhandlingene på Utøya, har det vært mye hemmelighetskremmeri rundt handling og innspilling.Tirsdag lettet to av de involverte ungdommene litt på sløret under presentasjonen av vårens norske filmer i regi av Norsk Filminstitutt

– Det er viktig at vi tar tilbake eiendomsretten til det som skjedde på Utøya, sier Ingrid Marie Vaag Endrerud og Andrea Bentzen.

Ingrid Marie Vaag Endrerud har vært leder av Oppland AUF og innvalgt som vararepresentant for Arbeiderpartiet på Stortinget i forrige periode. Hun satt på samme ferje som Anders Behring Breivik på vei ut til Utøya 22. juli 2011 og opplevde terrorhandlingene på nært hold. Hun har vært konsulent for Erik Poppe og produksjonsselskapet under arbeidet med filmen. Andrea Bentzen spiller en av hovedrollene. De anbefaler filmen, men mener likevel at alle skal ikke nødvendigvis se den.

– Jeg vil kanskje si til mine foreldre at de ikke bør se denne filmen, fordi de er for tett på meg. Dette er historien om hva som skjedde (på Utøya) 22. juli. Den delen av historien som ikke er fortalt fordi den for veldig mange har vært umulig å fortelle. Men de som vil, bør se den og jeg håper det blir mange. Det er blitt en ærlig film om 22. juli, sier Endrerud.

Samtidig understreket hun fra scenen at filmen ikke nødvendigvis er hennes historie.

– Tre minutter av filmen, det er min historie, sier Endrerud.

Det er ikke kjente, etablerte skuespillere i noen av rollene. Sammen med Andrea Berntzen står navn som Elli Rhiannon Müller Osborne, Jenny Svennevig, Aleksander Holmen, Ingeborg Enes, Sorosh Sadat, Brede Fristad, Ada Eide på rollelisten.

– De fiktive karakterene vil spilles av ungdommer, har Erik Poppe tidligere uttalt .

Regissøren var til stede under presentasjonen av vårens filmer tirsdag, men forlot den før «Utøya. 22. juli» ble presentert. Poppe presenterte også filmen om Per Fugelli, som han regisserer.

Andrea Berntzen, forteller at det var først på tredje audition at hun fikk vite at dette var en film som skulle handle om det som skjedde på Utøya 22. juli.

– Jeg føler at jeg bare løper rundt i halvannen time i filmen. Men i motsetning til de som opplevde det visste jeg at det på slutten av dagen ventet et varmt teppe, et stykke gulost, trøst og oppmuntring. Vi hår fått veldig god støtte fra Erik Poppe og psykologer underveis, sier Andrea Berntzen,

Under presentasjonen tirsdag fortalte en filmens produsenter, Stein Bruno Kvae, at selskapet ønsker å vise filmen i forkant av premieren til de som er sterkest berørt.

– Vi er i dialog med Støttegruppen 22 juli om å komme i kontakt med deres medlemmer overlevende, pårørende og etterlatte for å gi de som ønsker det en mulighet til å se filmen på forhånd. Vi har lyttet til innspill hele veien i prosessen og det vil vi gjøre nå også, selv om det er begrenset hva vi kan endre så nære ferdig film, sier Kvae til VG.

Produksjonselskapet Paradox Film 7 har hele tiden hatt med seg overlevende fra Utøya bak kamera på settet.

Lisbeth Kristine Røyneland, leder for støttegruppen 22. juli sier de har en god dialog, både med Paradox og den norske filmen, og Paul Greengrass’ Netflix-film «Norway».

– Paradox’ initiativ om forhåndsvisning er bra, det viser respekt for de berørte, sier Røyneland til VG.

Men AUF sentralt reagerte på filmen da det ble kjent at den var under produksjon. Lederen Mani Hussaini mente at en spillefilm om angrepet var for tidlig, seks år etter angrepet.

– En film tror jeg er den mest brutale måten en historie kan bli fortalt på. På den andre siden må dette komme på et eller annet tidspunkt så vi vil ikke protestere, sa AUF-leder Mani Hussaini til VG