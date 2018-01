DØDE PLUTSELIG: Dolores O`Riodan er død 46 år gammel. Foto: David Wolff – Patrick / Redferns

The Cranberries-vokalist Dolores O'Riordan er død

Publisert: 15.01.18 18:21

RAMPELYS 2018-01-15T17:21:47Z

Vokalist Dolores O'Riordan i det irske bandet The Cranberries er død, 46 år gammel, opplyser en talsperson.

Dødsfallet blir bekreftet av en talsperson for musikeren.

Ifølge avisen Daily Mail ble O`Riodan funnet død på et hotell i London.

Dødsårsaken er ikke kjent, melder NTB.

Ifølge en talsperson for O`Riordan var hun i London i anledning en kort tur i studio, skriver BBC.

– Familien er knust etter å ha hørt nyheten og har bedt om privatliv i denne svært vanskelige tiden. Vi har ingen flere detaljer på nåværende tidspunkt, sier talspersonen.

Musikeren, som kommer fra byen Limerick i Irland, ledet The Cranberries til internasjonal suksess på 1990-tallet. Blant annet med låtene «Linger» og «Zombie».

Bandet Cranberries, hvor O`Riordan delte scene med brødrene Noel og Mike Hogan, ble startet i Limerick i 1990. O`Riordan skal ha blitt med i bandet etter å ha svart på en annonse i lokalavisen året før, skriver The Independent.

Debutalbumet «Everybody Else Is Doing It, So Why Can`t We?» ble en internasjonal suksess, og har solgt 40 millioner eksemplarer verden over.

Album nummer to, «No Need to Argue» fra 1994, har solgt over 15 millioner eksemplarer, ifølge Wikipedia.

Stemmen til O'Riordan er lett gjenkjennelig, og bandet har hatt flere store hits, blant annet «Zombie» og «Dreams».

I fjor sommer var det meningen at bandet skulle ha kommet til Norge for første gang siden 2002, men turneen ble avlyst på grunn av O'Riordans ryggproblemer, skriver NTB.

O'Riordan var gift med Duran Durans manager Don Burton i 20 år, før paret gikk fra hverandre i 2014. Sammen har de tre barn, skriver BBC.

Ifølge samme kilde skal sangeren ha hatt en bipolar lidelse, og unnslapp i 2014 en dom etter å ha hatt et sinneutbrudd på en flyging.

I 2007 gikk O`Riordan solo med albumet «Are You Listening?», etterfulgt av «No Baggage» to år etter.

For rundt en måned siden la sangeren ut en melding på The Cranberries` offisielle konto på Facebook, der hun skrev at hun følte seg bra og at hun akkurat hadde stått på scenen for første gang på flere måneder. O`Riordan opptrådte da på et Billboard-arrangement i New York.