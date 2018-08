LANGER UT: Sandra Lyng. Foto: SANDRA LYNG/INSTAGRAM

Sandra Lyng raser mot kommentarer om graviditeten

Med tre måneder igjen av svangerskapet begynner 31-åringen å få nok av spørsmål om størrelsen på magen.

«Synes du har vært stortjukk i evigheter no :) Kan ikke være lett i denne varmen.. Huff, huff».

Sitatet ovenfor stammer fra kommentarfeltet ved et av Sandra Lyngs nylige innlegg på Instagram. Kontoen hennes preges for tiden av bilder som tydelig viser at det er en mini-Lyng på gang.

Artisten vært åpen om graviditeten lenge, og årsaken er at svangerskapet ble tidlig synlig.

Lyng røper at hun allerede ved tre måneders svangerskap fikk spørsmål om hvorvidt hun venter tvillinger. Hun har også lagt ut bilde av hvordan hun så ut i bikini etter åtte uker som gravid.

Men nå har hun fått nok av kommentarer om størrelsen på magen, og tar et oppgjør med det.

På Instagram har hun lagt ut bildet du ser øverst i saken – og påpeker at hun føler seg trygg på at hun bare venter ett barn, etter tre runder med ultralyd.

Lyng gjør det også klart at det ikke bare er gøy å bli kalt «tjukka» og at det ser ut som om hun hadde termin i går, selv om det er godt eller humoristisk ment.

– Jeg vet jeg har en stor mage, og at kroppen min er forandret. Du trenger ikke påpeke det. Det gjør meg faktisk trist innimellom. Du tror kanskje jeg er veldig følsom akkurat nå, og jeg er klar over at de fleste mener det godt, men for en kvinne som har kjempet mot spiseforstyrrelser er det hardt å høre at hun er diger, skriver Lyng.

Hun setter spørsmålstegn ved hvorfor folk synes det er greit å kommentere gravide kvinners kropp.

– Forhåpentlig vokser det en sterk babygutt der inne, og det er jeg stolt av. Jeg føler meg så velsignet for at kroppen min er sterk nok til å lage et menneske. Jeg lærer meg å leve med forandringene og å akseptere kroppen min for hva den er hver dag. Gravid eller ei, vi bør alle sette pris på kroppen vår. For den er fuckings unik, melder Lyng videre.

