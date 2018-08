SNAKKER UT: Den danske skuespilleren Brigitte Nielsen har vært gift fem ganger, har like mange barn, men møtte motstand da den siste babyen kom til verden. Foto: Joel Ryan / AP

Fembarnsmamma Brigitte Nielsen (55): – Noen tenker «Hvordan våger hun»

Publisert: 08.08.18 08:00

Den danske Hollywoodskuespilleren har fått massiv kritikk etter at hun ble mamma igjen i en alder av 54.

Den danske skuespilleren, modellen og realitystjernen Brigitte Nielsen (55) fikk i juni sin femte datter sammen med ektemannen, den italienske TV-produsenten Mattia Dessi (39). Men Nielsen legger ikke skjul på at det ikke bare er lett å bli småbarnsmamma igjen når man har passert 50.

– Jeg vil nok ikke følge henne i barnehagen når den tid kommer. Det vil jeg overlate til min mann, for jeg vil ikke at folk skal spørre om det er bestemor som følger henne til skolen. Jeg vil ikke at datteren min skal bli lei seg, sier hun til nettstedet People.

Familiens siste tilskudd, Frida, er det første barnet med mannen Mattia Dessi, som hun giftet seg med i 2006. Og det er liten tvil om at hun likevel nyter livet med den lille babyen.

– Jeg er veldig opptatt av å prøve nye ting. Når vi ser noe på TV eller andre steder tenker vi «Åh, det er vi nødt til å gjøre med Frida». Vi gleder oss allerede. Vi vil gjerne reise med henne og gjøre masse forskjellige ting. Dette er et helt nytt kapittel for oss, forteller skuespilleren.

Men å bli mamma igjen som 54-åring byr på utfordringer. I intervjuet med People svarer hun også på den massive kritikken hun ble møtt av etter at paret kunngjorde graviditeten. Mange mente nemlig at det var uansvarlig av henne å bli mamma i så sen alder.

– Mange kvinner tenker at jeg er for gammel. Og jeg kan godt forstå at noen tenker «Hvordan våger hun». Men hvor mange menn får ikke deres første barn når de er i 60- eller 70-årene? Det er det aldri noen som setter spørsmålstegn ved, mener 55-åringen, som blant annet har spilt i filmer som «Rocky IV», «Cobra» og «Beverly Hills Cop II».

Nå har hun rett og slett bare innfunnet seg med at folk er skeptiske.

– Om jeg forstå at mange er skeptiske? Ja, det forstår jeg. Jeg respekterer også fullstendig det faktum at ikke alle synes at dette var en god idé. Samtidig er det mitt liv.

Tidligere har Brigitte forklart at det har vært en drøm for henne å bli gravid igjen og få et barn med Mattia Dessi. Den gang fortalte Nielsen at hun var til behandling i ti år, før det endelig lyktes å bli gravid igjen.

– Det har vært en virkelig lang vei. Jeg vil gjerne at kvinner skal vite at alt er mulig, men man skal være realistisk, sa hun den gang, også det til People.

Fra før av har hun fire sønner i alderen 23 til 34 år. Og det var i første rekke ekteskapet med Sylvester Stallone som gjorde henne kjent over hele verden. Brigitte Nielsen har vært gift fire ganger tidligere.