LEGGER OPP: The Main Level-medlemmene (fra venstre) Eric Tryland (20), Alexander Instøy (24) og Sander Helmers-Olsen (22). Foto: Ole Martin Wold / VG

The Main Level legger opp

RAMPELYS 2018-12-28T17:17:56Z

Det bergenske bandet legger opp etter fem år som band.

Publisert: 28.12.18 18:17 Oppdatert: 28.12.18 19:07

Det bekrefter The Main Level til sine 134.000 følgere på Instagram.

« Takk til dere som har fulgt oss hele veien. Så mange smil fra så mange fantastiske personer. Enten det har vært på flyplassen, bak scenen, utenfor studio, midt på gaten, eller til og med utenfor huset vårt », skriver bandet.

The Main Level, som består av Sander Helmers-Olsen (22), Alexander Instøy (24) og det ferskeste medlemmet Eric Tryland (20), startet opp for fem år siden. Tryland erstattet det tidligere bandmedlemmet Laurent Kelmendi (24).

– Det har vært en helt vanvittig reise å gå fra å bare være kompiser på gutterommet til å få stå på landets største scener. Etter å ha tenkt oss om har vi kommet frem til at dette er riktig tidspunkt for å ta fatt på nye utfordringer hver for oss, sier Sander Helmers-Olsen til VG.

Manager Bjarte Ludvigsen forteller til VG at dette er noe bandet har snakket om det siste halvåret.

– Alle guttene er veldig gode venner i dag, så det har ikke skjedd noe dramatisk. Det er noe vi har snakket om de siste månedene, så det har vært planlagt fra alle hold, sier manager Bjarte Ludvigsen til VG.

Det bergenske bandet startet opp i 2013.

– Det har vært en lang reise. Guttene hadde lyst å prøve noe nytt – hver for seg, så det var på tide å teste ut noen nye ting, sier manager Bjarte Ludvigsen til VG.

Ludvigsen utelukker ikke at bandet kan gjøre en comeback.

– Alt kan skje i denne bransjen. Vi utelukker ingenting, sier han.

I 2016 delte The Main Level scene med store artister som Justin Bieber, Rihanna og David Guetta på V-Festival i England. Bandet har også spilt flere konserter på blant annet VG-lista . I Stavanger gikk lydnivået utenfor konserthuset opp ti hakk da bandet kom på scenen.

– VG-lista var utrolig kjekt. Det var mye jubling fra guttene da det kom i boks, sier manageren.

