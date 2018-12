VANT: Else Kåss Furuseth (38) er Årets Navn i VG 2018. Her sammen med VG-redaktør Gard Steiro. Foto: TORE KRISTIANSEN

Else Kåss Furuseth er årets navn i VG 2018

Folket har talt: Else Kåss Furuseth (38) er vinneren av den prestisjetunge hedersprisen Årets navn i VG 2018.

– En ære, og ikke minst overraskende. Hele familien stemte på Gjert (Ingebrigtsen), sa en rørt Else Kåss Furuseth , da hun fikk overrakt prisen av VG-redaktør Gard Steiro i dag.

– Jeg takker, og deler æren med alle som har vært modige og fortalt sine historier i TV-programmet mitt om selvmord, og alle som har stemt. Det viser at vi er mange som bryr oss om å skape et samfunn hvor vi tåler hverandres smerte. For dette handler jo ikke om meg, men om å tørre å være til bry og om å se hverandre. Ikke bare i julen, men 365 dager i året. Ring noen du er glad i, oppfordret 38-åringen.

– Men, for å tulle litt. I fjor vant Kong Harald, i år ble det meg. Denne prisen har gjort en solid klassereise. Får håpe den ikke har tapt seg i verdi, på vei nedover samfunnets rangstige.

– Og så håper jeg Bent Høie ikke har tatt juleferie, men leser dette og gir enda mer penger til forskning og bedre tilbud til alle som sliter. Helt til slutt vil jeg si, på vegne av Kongen og meg selv, at vi er spente på hvem som vinner prisen neste år, sa hun, til både latter og tårer fra salen.

– Årets Navn i VG 2018 er ikke bare en begavet komiker og en dyktig programleder. Hun er også særdeles raus og varm og et ekte medmenneske som gjennom sitt arbeid de siste årene har betydd mer for psykisk helsevern enn mange som jobber i helsesektoren, sa VG-redaktør Gard Steiro i sin tale da han overrakte prisen.

– Det er med stolthet at jeg på vegne av VG, og VGs lesere, forteller at Else er Årets Navn 2018.

Fakta om Else Kåss Furuseth (38) Født 18. juli 1980 på Jessheim Norsk komiker, kjent fra både scene, radio og TV – der hun har vært programleder for «Torsdag kveld fra Nydalen, «ELSE», «Det er lov å være blid» og «Mandagsklubben». Har fortsatt radioprogrammet «The Kåss Furuseths» sammen med sin søster Ramona hver uke. Har hatt stor suksess med scenemonologen «Kondolerer (2011) som handlet om moren og brorens selvmord og oppfølgeren «Gratulerer» som fortsatt spilles for utsolgte hus på Nationaltheatret. Hun har vunnet flere priser, blant annet Wenche Foss’ ærespris og Oslo bys kunstnerpris – på bakgrunn av soloforestillingen «Kondolerer». Denne høsten gav hun ut samtaleboken «Else går til psykolog», og kom med TV-serien «Else om: selvmord».

Hvert år siden 1974 har VG hedret kvinner og menn som har utmerket seg innen sport, kultur, eller humanitært arbeid.

I fjor var det det Kong Harald som vant prisen .

Blant tidligere vinnere er heltene fra Middelhavet, varsleren Robin Schaefer , legen Mads Gilbert , sjakkgeniet Magnus Carlsen , og daværende landslagstrener i fotball Egil Drillo Olsen .

Den prestisjetunge prisen er folkets pris.

VG nominerer ni kandidater, og ytterligere tre kandidater plukkes ut etter nominasjon fra leserne.

Vinneren kåres ved at leserne stemmer på de til sammen 12 kandidatene på nett, i tillegg til at det gjennomføres en nasjonal meningsmåling.

De som mottar prisen får en sjekk på 50.000 kroner som de må gi videre til et veldedig formål.

Else Kåss Furuseth valgte å gi pengene til Hjelpetelefonen til organisasjonen Mental Helse.

– De gjør en uvurderlig innsats, og tar telefonen døgnet rundt når man trenger hjelpen som mest.