OMSTRIDT: Jeff Koons, her avbildet i mars . Foto: ANTHONY WALLACE / AFP

Jeff Koons dømt for plagiat

RAMPELYS 2018-11-09T00:00:37Z

Kunstneren Jeff Koons og Pompidou-senteret som stilte ut verket, er dømt til å betale nær 1,3 millioner i erstatning til en fransk reklameskaper.

Franck Davidovici, som lagde det visuelle konseptet for kleskjeden Naf-Nafs kampanje «Fait d’hiver» fra 1985, saksøkte kjendis-skulptøren Koons for å ha plagiert ideen, etter å ha sett Koons «Fait d’hiver» utstilt på Pompidou-senteret i 2014, melder Le Monde .

Torstag avgjorde høyesterett i Paris at Koons, hans selskap og Pompidou-senteret må betale 135.000 euro, eller 1,29 millioner kroner i erstatning og renter til Davidovici.

Koons’ «Fait d’hiver» ble for første gang vist på et galleri i New York i 1988.

Ifølge AFP finnes det fire kopier av verket, og ett av dem ble solgt for rundt 39,3 millioner kroner på auksjonshuset Christie’s i New York.

Ifølge Le Monde er Jeff Koons saksøkt for plagiat fire ganger tidligere, og dømt tre ganger, senest i 2017 for porselenskulpturen «Naked», som en rett i Paris mente var kopi av et fotografi fra den franske fotografen Jean-François Bauret.

Flere av Koons’ verk har vært utstilt på Atrup Fearnley Museet i Oslo. Hans bruk av porno i kunsten har vært omstridt .