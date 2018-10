OPERERT FOR STRUPEKREFT: Leif Einar ble fredag operert for å hindre utvikling av strupekreft. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Lothepus’ operasjon vellykket: – Får vel prøve å slutte å røyke nå

RAMPELYS 2018-10-12T19:54:52Z

49-åringen takker for lykkeønskningene han har fått de siste dagene i forbindelse med at han skulle opereres.

Publisert: 12.10.18 21:54 Oppdatert: 12.10.18 22:49

Tidligere denne uken ble det kjent at Leif Einar Lothepus måtte opereres for å hindre utvikling av strupekreft. Fredag ble han operert på Haukeland sykehus, hvor et tynt lag av stemmebåndet ble fjernet, skriver Dagbladet .

49-åringen som tidligere ofte ble sett med en sneip i munnviken, fikk klar beskjed om at røyken måtte stumpes umiddelbart.

Det fortalte han til VG tidligere i uken at han hadde gjort. Han fortalte også at han hadde en liten mistanke om at det var noe galt.

Det skriver han også på Facebook fredag:

– Tusen takk til alle som har sendt meg fine meldinger de siste dagene. Operasjonen gikk fint og legene er positive. Takk til dem på Haukeland som tok godt vare på meg. Får vel prøve å slutte å røyke nå da, skriver han.

Sønnen hans, Stian Lothe, forteller til VG at Lothepus ønsker ro fra media fram til han er oppe og går igjen.

– Jeg snakket med pappa tidligere i dag og han har det fint. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra legene og han må nå hvile stemmen i en uke, sier han.