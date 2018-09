VIL STOPPE BJELKE: NRK vil stoppe Finn Bjelkes nye program på Radio Vinyl fordi det er for likt «Popquiz» som Bjelke ledet på NRK. Foto: Frode Hansen

NRK vil stoppe Finn Bjelkes nye program på Radio Vinyl

NRK truer nå med å gå rettens vei for å stoppe radioprogrammet «Finn Bjelkes popquiz» på Radio Vinyl.

Dette er det første programmet den tidligere NRK -medarbeideren Finn Bjelke lager for sin nye arbeidsgiver etter at han sluttet i NRK i sommer.

– Vi vil ikke finne oss i at Radio Vinyl lager et program som heter «Popquiz», som skal sendes på samme tid som «Popquiz» på NRK og med den samme programlederen som laget programmet for NRK inntil nylig. Dette er vårt program og vi vil om nødvendig gå rettens vei for å stoppe disse planene. Det har vi informert Bauer Media som eier Radio Vinyl om, sier fungerende radiosjef i NRK, Jon Branæs til VG.

Han sier videre at NRK vurderer dette som et brudd på markedsføringsloven.

– Vi kommer til å være prinsipielle, og sette hardt mot hardt, sier Branæs.

– Det har vært som å gå med en stein i skoen i årevis. Men nå ble gnagsåret for stort.

Det sa Finn Bjelke (59) til VG i slutten av juni, samme dag som han sa opp sin stilling i NRK . Dermed forsvant mannen bak radiosuksesser som «Popquiz» og «Herreavdelingen» ut av Det hvite hus på Marienlyst. Samtidig ble det kjent at han hadde takket ja til å begynne i Radio Vinyl.

– «Popquiz» er et program som NRK har bygget opp gjennom mange år siden 1988. Det har vært et utviklingsprosjekt med mange programledere og Finn Bjelke har vært en av dem. Han har vært viktig for programmet, men vi er ikke avhengig av Finn Bjelke og vi fortsetter å sende programmet med nye programledere etter at han sluttet. «Popquiz» er en innarbeidet NRK-merkevare, sier Branæs.

Lasse Kokvik, administrerende direktør i Bauer Media bekrefter overfor VG at selskapet har mottatt en henvendelse fra NRK vedrørende «Finn Bjelkes popquiz» og at de har svart på dette.

– Det overrasker oss veldig at de reagerer som de gjør. Vi synes det er merkelig at NRK reagerer på et program som ennå ikke har hatt premiere på Radio Vinyl, men våre advokater er trygge på at vi har vårt på det tørre, sier Kokvik til VG.

Han presiserer at Radio Vinyl ikke planlegger å lansere et radioprogram som på innholdssiden er en kopi av eller har samme navn som NRKs radioprogram «Popquiz».

– Annet enn at programmet vil invitere lytterne til å delta i en popquiz, noe som selvfølgelig hverken NRK eller andre har noen enerett til å gjøre, vil programmet avvike både i innhold, oppbygging og innpakning fra hva som hittil kjennetegner NRKs «Popquiz»., sier Kokvik.

VG har vært i kontakt med Finn Bjelke som ikke ønsker å kommentere denne saken.