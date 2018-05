POLITIANMELDTE: Kristine Ullebø tok grep og anmeldte da en nabo tok seg inn i leiligheten hennes med en øks. Men hun fikk ikke medhold i retten. Foto: Göran Bohlin

Mann frifunnet for øksetrusler mot Kristine Ullebø

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 28.05.18 20:32

RAMPELYS 2018-05-28T18:32:07Z

«Bloggerne»-profil Kristine Ullebø tapte i retten mot sin nabo, som tok seg inn i leiligheten hennes med en øks i hånda.

«Torsdagskvelden som var så fin, jeg hadde nettopp vært på pianotime og kom hjem, lærte meg en ny sang på pianoet og fikk besøk av Fabian, og før jeg visste ordet av det var det fullt av politi hjemme hos meg».

Dette var hva kjendisblogger Kristine Ullebø skrev i et blogginnlegg 14. oktober i fjor, to dager etter at en mann i 40-årene ifølge tiltalen skal ha revet opp døren og tatt seg inn i leiligheten hennes i Oslo.

– Jeg er glad politiet tok saken på alvor, uakseptabel oppførsel må slås ned på. Man må stå opp for seg selv og sin egen sikkerhet. Er det et sted man skal være trygg, er det i sitt eget hjem, sa Ullebø den gang til VG.

Mannen, som tidligere er domfelt for blant annet tyverier og narkotikakriminalitet, ble tiltalt for trusler mot Ullebø og kjæresten Fabian Venjar Raae. Nå er mannen frifunnet, skriver NRK.

Ifølge kanalens nettsider , skriver Oslo tingrett følgende i dommen:

« Retten har mest tiltro til forklaringen fra tiltalte, som virket troverdig og ærlig. Under enhver omstendighet, og iallfall etter vanlige bevisbyrdeprinsipper, kan det ikke legges til grunn at tiltalte truet aktivt med øksa ».

Retten ser det i tillegg som helt unødvendig og klart urimelig å inndra øksen fra mannen, som aktor la ned påstand om. De understreker at øksas eggbeskyttelse var på under hele opptrinnet.

Episoden med øksa skal ha funnet sted da Ullebø spilte høylytt på et el-piano, mens naboen banket i veggen med en turøks for å si fra om støyen. Da Ullebø banket hardt i veggen tilbake, skal mannen ha blitt så provosert at han kom inn i leiligheten, med øksa i hånda.

I retten benektet han at han hadde truet med den, men at han la den fra seg da han ble gjort oppmerksom på at han hadde den med seg.

– Opplevelsen har fått meg til å føle meg utrygg og redd i mitt eget nabolag noe som har vært svært ubehagelig, men på samme tid har jeg fått stor tillit til politiet og jobben de gjør, uttalte Ullebø til VG i desember i fjor.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Kristine Ullebø mandag kveld.