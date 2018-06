SVINGER SEG: Amalie Snøløs, Frank Løke, Sophie Elise Isachsen og Morten Hegseth Riiber er blant dem som skal være klare for høstens «Skal vi danse». Foto: VG

Disse kjendisene har takket ja til «Skal vi danse»

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 14.06.18 16:09 Oppdatert: 14.06.18 16:25

RAMPELYS 2018-06-14T14:09:36Z

Tidligere realitydeltagere, en håndballspiller og et kjærestepar. Det kan gå mot et ungt «Skal vi danse» på TV 2 i høst.

Det er som oftest knyttet stor spenning til hvilke kjendiser som skal svinge seg i TV 2 -programmet «Skal vi danse» på høsten. I fjor ble deltagerne presentert så sent som 8. august, og den gang var det alt fra «Skam»-skuespiller Cengiz Al (20), til tidligere snøbrettkjører Helene Olafsen (28), til eks-politiker Trude Drevland (71) som deltok i programmet.

Kommende høst er det klart for enda en runde av danseprogrammet. Det er fortsatt en stund til deltagerne slippes og forandringer kan skje. Men flere kjendiser skal allerede være klare for programmet.

LES OGSÅ: Her er de nye «Stjernekamp»-rivalene

Én av dem er tidligere håndballspiller Frank Løke (38). Løke fikk 186 landskamper for Norge, og har deltatt i flere mesterskap med flagget på brystet. Han ble kåret til EMs beste strekspiller i 2008, og ble tatt ut på verdenslaget i 2012.

Så sent som i vinter deltok 38-åringen i den andre sesongen av «Farmen kjendis» på TV 2. Der kom han helt til finaleuka, men Løke huskes nok aller best for sine feider med kjendisstylist, Erlend Elias (34).

Eks-håndballspilleren er imidlertid hemmelighetsfull rundt opplysningene VG sitter på.

– Det kan jeg ikke kommentere. Men det er klart, det hadde jo vært gøy å være med på det. Jeg liker ekstreme ting, og «Skal vi danse» hadde vært en ekstrem utfordring. Jeg er god i mye, men danse - det kan jeg ikke, sier han.

Amalie Snøløs (22) har også deltatt i «Farmen», vel og merke den «vanlige» versjonen av reality-serien. Etterpå har hun gjort seg bemerket som modell. Hun har nesten 200.000 følgere på Instagram, og som VG kunne avsløre i april er hun den nye kjæresten til «Skam»-stjernen Herman Tømmeraas (21).

Etter hva VG erfarer skal også Snøløs svinge seg på parketten i høst. Selv ønsker hun ikke å kommentere saken.

Idrettsjenta Marthe Kristoffersen (28) la skiene på hylla i 2017, men har likevel gjort seg bemerket for TV-seerne etterpå. I vår gikk hun helt til topps i TVNorge-serien «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis», og VG vet at hun er aktuell for den neste sesongen av «Skal vi danse».

Selv er hun noe kryptisk.

– Det er mulig jeg er forespurt, men jeg har ikke pratet så mye med dem. Så det vil jeg ikke kommentere.

Blogger og «Bloggerne»-profil Sophie Elise Isachsen (23) skal etter hva VG erfarer også delta i TV 2-programmet. Hun ønsker ikke å kommentere saken, men på bloggen sin i april skrev hun følgende: «Prøver å trene tre ganger i uken med PT, jeg skal gjøre noe kult til høsten som jeg trenger å være fit til! Så vi jobber opp mot det. Ellers trener jeg cirka hver dag hjemme».

VGs egen podcast- og «Panelet»-stjerne Morten Hegseth Riiber (32) skal også være med. Hegseth ønsker heller ikke kommentere saken, likevel med et ørlite stikk til sin gode venn og «Panelet»-partner, Vegard Harm (22).

– Av meg og Vegard er det helt klart at det er Vegard som har hoftebevegelsene i orden. Utover det kan jeg ikke si noe om dette.

Selv om flere kjendiser har takket ja til høstens «Skal vi danse», kan fortsatt mye skje. Deltagere kan bli syke, skade seg eller trekke seg fra programmet av andre årsaker.

Det er ikke umulig at vi får se et kjærestepar danse med hver sin proffdanser denne høsten. Blogger Martine Lunde (22) møtte nemlig det som skulle vise seg å bli hennes kjæreste, Aleksander Sæterstøl (22), i «Paradise Hotel» i 2017. Etter hva VG erfarer skal begge være aktuelle for «Skal vi danse».

Martine Lunde deltar også i den tredje sesongen av «Farmen kjendis», og da VG møtte henne like før innspillingen startet, avviste hun at hun hadde fått tilbud om å danse i høst.

– Om jeg skal delta i «Skal vi danse»? Nei, det vet jeg ikke ennå. Jeg fokuserer kun på «Farmen kjendis» nå, så får vi ta det derfra senere, sa hun den gang.

– Har du hørt noe fra dem da ?

– Nei.

Kjæresten Aleksander er hemmelighetsfull.

– Jeg har snakket med «Skal vi danse»-redaksjonen, men jeg har ikke veldig lyst, så jeg har bare droppet det.

– Du sa nei?

– Jeg sa ikke nei, jeg sa bare at vi setter det på vent. Jeg har ikke tatt kontakt med dem igjen. Vi får se hva som skjer.

Mens Martine er bosatt i Oslo, bor Aleksander i Bergensområdet.

– Stemmer det at du og Martine begge er forespurt?

– Jeg vet ingenting om Martine. Hun er jo borte, og jeg har liksom ikke vært sammen med henne de siste månedene. Jeg vet ikke helt hva hun har holdt på med. Jeg vet bare at hun er borte.

Kjendisenes «ja» til «Skal vi danse» medfører strenge retningslinjer fra TV 2 om å holde tett om deltagelsen fram til kanalen selv offisielt velger å presentere casten. Og presseansvarlig for «Skal vi danse» i TV 2, Anne Martha Leidland, ønsker ikke å si noe om navnene VG sitter på.

– Ingen kommentar, sier hun.