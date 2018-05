DEN GANG: A1 fra storhetstiden rundt år 2000. Bak fra fra venstre: Paul Marazzi, Ben Adams og Mark Read. Foran: Christian Ingebrigtsen . Nå skal de synge sammen igjen. Foto: Espen Haslene

Gamle A1 gjør comeback

Publisert: 25.05.18 07:25

A1 med norske Christian Ingebrigtsen i spissen gjør comeback - og ikke bare det: Med seg på første konserten av jubileumsturneen får de også Paul Marazzi, som ikke har opptrådt sammen med de tre andre på 15 år.

– Det er en stor glede for oss å kunngjøre at Paul blir med oss på denne turneen, melder A1 på twitter.

A1 hadde sin storhetstid rundt årtusenskiftet. Ben Adams, Mark Read og Christian Ingebrigtsen ble, sammen med Paul Marazzi, en del av popeventyret A1 i 1999. De neste årene hadde de flere superhiter som «Caught In The Middle», «Same Old Brand New You», «Everytime» og en versjon av a-ha-klassikeren «Take On Me». I 2002 var det slutt, før Ben, Mark og Christian gjorde comeback i desember 2009.

Første konsert på 20 års reunion-turneen blir i Singapore 20 oktober 2018, skriver The Sun . Foreløpig er det ikke offentliggjort noen andre datoer eller steder på turneen.

