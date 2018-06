NÆRE: David Spade og svigerinnen Kate Spade på en utstilling i Los Angeles i 2006. Foto: Matthew Simmons / Getty Images

David Spade etter Kate Spades brå død: – Kan ikke fatte det

TV-stjernen David Spade (53) er i dyp sorg.

Den amerikanske motedesigneren Kate Spade ble funnet død i sin leilighet i New York, tirsdag morgen lokal tid. 55-åringen skal ha valgt å ta sitt eget liv, melder en rekke amerikanske medier, deriblant ABC News , San Francisco Chronicle , People og CNN .

Kate Spade var gift med Andy Spade, bror til skuespiller David Spade – kjent fra serier som «8 Simle Rules», «Blush», «Saturday Night Live» og «Rules of Engagement».

David Spade har i natt postet bilde på Instagram – av seg og svigerinnen. De to hadde ifølge venner et nært vennskap. Spade skriver under bildet at han har gode minner fra den dagen bildet ble tatt:

« Uskarpt bilde, men jeg elsker det. Kate og jeg på et familiefoto fra julen. Vi hadde så mye moro den dagen. Hun var så smart og handlekraftig, og hun kunne få meg til å le noe så voldsomt. Jeg kan fortsatt ikke fatte det », skriver han om det faktum at hun nå er borte.

« Folk, det er en tøff verden der ute. Prøve å holde dere fast », lyder det fra TV-kjendisen.

David Spade har postet et annet bilde på Twitter, som viser svigerinnen smilende på en av hans boksigneringer.

« Jeg elsker dette bildet av henne. Så vakker », skriver han:

Det var hushjelpen som fant Kate Spade livløs på soverommet. Helsepersonell ble tilkalt, men 55-åringen ble kort etter erklært død på stedet.

Designeren, særlig berømt for sine veskekolleksjoner , etterlater seg ektemannen Andy og parets felles datter, Frances Spade (13).

« Vi er sønderknust over tragedien som fant sted i dag. Vi elsket Kate så inderlig, og savnet vil bli enormt. Vi ber om respekt for privatlivets fred i denne tunge tiden », heter det i en uttalelse fra familien, gjengitt av People .

Hun skal ha etterlatt seg et brev til datteren.

Kate og Andy Spade giftet seg i 1994. En rekke medier melder at forholdet skal ha vært i krise den siste tiden, og at ektemannen var på leilighetsjakt alene.