Thomas Numme og Harald Rønneberg fikk hederspris på «Gullruten»: – Ante ingenting

Publisert: 06.05.18 00:07

BERGEN (VG): – Nå får vi mer tid til familien, sier talkshowvertene, som ble rørt til tårer av utmerkelsen.

11. mai er det slutt. Etter femten år på lufta sendes «Senkveld med Thomas og Harald» for siste gang, og talkshowvertene Thomas Numme (48) og Harald Rønneberg (44) takker for seg.

Derfor føltes det ekstra godt for de to kompisene da de i kveld fikk Gullrutens hederspris.

Trodde det var en vits

– Vi sitter igjen litt forfjamset. Vi ante ingenting, naturlig nok. Og det tok lang tid før vi skjønte at det var oss også, bedyrer Thomas og Harald til VG.

Det var flere på den røde løperen som spurte gutta om de trodde de ville få hedersprisen:

– Vi avfeide det som en vits. Så det ikke komme.

Men det begynte å demre litt for dem da Erna Solberg begynte å snakke om gjester, folkelighet og internasjonale stjerner.

«Fett» å vinne

– Det er jo ikke så mange som driver med det. Også tenkte jeg at det er jo for dumt om vi blir filmet nå, og tror at det er oss, men så er det ikke det. Det hadde ikke gått, sier Thomas lattermildt.

– Men du er jo gal om du tror du skal få hedersprisen – i hvert fall når vi har en snittalder på 46, legger Harald til.

Begge synes det å vinne prisen er «jævla fett», og røper at tårene satt løst da de måtte opp på scenen for å motta den gjeve utmerkelsen.

– Å få den her, og nå få lov å lage siste program neste fredag er «too good to be true»! Det er jo i slike øyeblikk alle klisjeene bare strømmer på, ler de.

Også talkshowvertenes familie var tydelig rørt.

– Det var veldig tårevått i dag. Jeg synes det var utrolig fint, sier Sølvi Haugland, som er gift med Harald Rønneberg.

Hun synes de siste årene har flydd forbi:

– At det har gått 15 år er helt utrolig, det har vært et eventyr. Det er ikke noen dager vi har tenkt at «dette skal vi ikke gjøre». Men det blir litt godt å få ham hjem igjen også, innrømmer hun.

For tre år siden fikk paret sønnen Ludvig (3)

– Vi har jo fått familie underveis da, og det er jo en utfordring med tidsplanlegging og alt sånt. Men han har klart det kjempefint, og har vært en superpappa underveis. Jeg tror Ludvig blir veldig stolt når han ser dette i opptak om noen år. Vi skal vise Ludvig mye, men kanskje ikke nakenyogaen, sier hun og ler.

Men det er ikke over for TV-duoen. Selv ikke etter femten år sammen på skjermen er de to kompisene lei av hverandre. De akter å fortsette å jobbe sammen, og er allerede i gang med planlegging av nye prosjekter:

– Jeg har det jo dritgøy med Nummis. Det vi har sammen er ekte, og gleden kommer fra hjertet, uttalte Rønneberg til VG forrige uke.