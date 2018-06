IKKE REDD FOR Å VISE FREM BARNA: Angelina Jolie sammen med barna Vivienne Jolie-Pitt, Shiloh Jolie-Pitt, Knox Leon Jolie-Pitt, og Zahara Jolie-Pitt på en filmpremiere i fjor høst. Foto: MARK BLINCH / X02025

Jolie-leiren raser mot barnefordelingslekkasje

Publisert: 14.06.18 09:19

Angelina Jolie synes ikke noe særlig om at hun og Brad Pitts kamp om tid med barna skaper overskrifter.

Tidligere denne uken ble det gjennom flere amerikanske kjendisnettsteder kjent at Brad Pitt er tilkjent mer tid med barna. Saken, som VG også omtalte, var basert på lekkede rettsdokumenter hvor en dommer angivelig skrev at det er skadelig for barna å ikke ha et forhold til faren. Lekkasjene avslørte også hvor mye tid Pitt skal få med barna.

Bakgrunn : Kjendisnettsted: Angelina Jolie må gi barna mer tid med Pitt

En talsperson for Jolie har uttalt seg om mediedekningen, ifølge Toofab.com.

– Denne lekkasjen er ikke til det beste for barna. Angelina har fra starten av kun fokusert på barna, og hva de trenger.

– Det er derfor svært beklagelig at noen, for sine egne egoistiske grunner, har lekket utvalgte deler av et konfidensielt og forseglet rettsdokument for å skape et unøyaktig og urettferdig bilde av hva som skjer.

Hva som er unøyaktig i lekkasjene kommenteres ikke. Brad Pitts representanter har ikke kommentert Jolies uttalelser.