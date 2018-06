VIL HA MER PENGER: TV 2-sjef Olav T. Sandnes bruker prisen på en kroneis som et bilde på hvor mye mer vil kanalen vil ha betalt fra Canal Digital. Foto: Eivind Senneset / TV 2

Fortsatt ingen enighet mellom TV 2 og Canal Digital

Toini Thanem

NTB

Publisert: 02.06.18 00:32

RAMPELYS 2018-06-01T22:32:08Z

Forhandlingene om prisen Canal Digital må ut med og hvilke TV 2-kanaler de kan vise, pågår fortsatt. Begge parter håper i det lengste på at de blir enige.

– Det ser ut til at det går på overtid i forhandlingene, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 til NTB like etter midnatt.

Natt til fredag risikerte over en million Canal Digital-kunder å miste alle TV 2-kanalene , dersom de to partene ikke kom til enighet. Da de ikke ble enige innen fristen, ga de likevel hverandre et ekstra døgn .

Men natt til lørdag er det altså fortsatt i det blå om TV-distributørens kunder får svarte skjermer eller om man nærmer seg en avtale.

– Vi håper selvfølgelig at vi klarer å komme til enighet med Telenor. Vi har masse spennende innhold på TV 2 som vi ønsker at våre seere skal få se, sa Willand til NTB i 22.30-tiden.

Det partene forhandler om er hvilken pris Telenor-eide Canal Digital må betale, og hvilke TV 2-kanaler de kan vise.

For to år siden var det også uenighet mellom Canal Digital og Discovery, som gjorde at kundene fikk opp svarte TV-skjermer i stedet for TVNorge-kanalene:

Kjemper om flere hundre millioner

TV 2 krever et sted mellom 216 millioner og 288 millioner mer i året enn de gjør nå av Canal Digital.

Dette kravet, vil etter TV 2s syn, gjøre at Canal Digital betaler nærmere markedspris for distribusjonen, tilsvarende det andre distributører som Get, Altibox og RiksTV betaler.

Det er Canal Digitals parabol- og kabel-TV-kunder som risikerer svarte TV 2-skjermer knappe to uker før fotball-VM begynner, et arrangement som TV 2 har rettighetene til å vise sammen med NRK.

I en e-post til sine kunder som ble sendt ut natt til torsdag lover Canal Digital kundene sine kompensasjon dersom TV 2s kanaler blir borte.

– TV 2 har også åpnet opp for at du kan se TV 2-kanalene midlertidig kostnadsfritt i deres strømmetjeneste dersom vi ikke kommer til enighet. Mer detaljer må vi eventuelt komme tilbake til dersom det skulle bli aktuelt. Nå jobber vi på spreng for å lande en avtale med TV 2 innen fristen, heter det i e-posten.

Canal Digital mister kunder

Canal Digital opplever nå at kunder strømmer til konkurrentene av frykt for å bli møtt med svarte skjermer når man vil se de ulike TV 2-kanalene.

RiksTV, som for øvrig er eid av både TV 2, Telenor og NRK, melder om betydelig økning i salget av nye abonnementer i takt med den økende medieomtalen av forhandlingene, skriver Kampanje .

– Det vi ser er at en større andel enn vanlig er kunder som kommer fra Canal Digital, sier Ole-Andre Skarbøvik, kommersiell direktør i RiksTV.