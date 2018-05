ADVARER WEST: Dr. Phil mener Kanye West sine ytringer den siste tiden er farlige. Foto: SCANPIX

Dr. Phil om Kanye West: – Det han sier er farlig

Publisert: 07.05.18 02:53

TV-psykologen sier Kanye West (40) styrker rasister og nynazisters sak ved å hevde at slaveriet var «et valg».

Etter at rapperen har uttrykt sin støtte til President Trump, alliert seg med den konservative politikeren Candace Owens, tatt selfie med en «Make America Great Again»-cap og uttalt at slaveriet var et «valg» , går nå TV-psykologen Phil «Dr. Phil» McGraw (67) ut og advarer Kanye West .

– Noe av det dummeste jeg har hørt, sier Dr. Phil til det amerikanske nettstedet TMZ.

Psykologen sier han er usikker på om West er mentalt syk, og understreker at han ikke kan sette en diagnose på ham uten å tilbringe tid med trebarnsfaren, men synes oppførselen hans vekker bekymring:

Mangler kunnskap

– Han eier ikke filter, og det han sier er både dumt og ansvarsløst. Og når jeg sier dumt mener jeg at han mangler kunnskap og informasjon, sier TV- psykologen, og legger til at han har leste flere steder at West sier han ikke leser bøker.

– Enda dummere, ifølge Dr. Phil.

– Les, Kanye! Du må lese, for det du sier er bare dumt!

Dr. Phil sier han er usikker på om West virkelig er syk, om han bare er fullstendig filterløs, eller om han kun søker oppmerksomhet.

– Han kommer med et nytt album snart, han skal selge sko, kanskje han vil ha oppmerksomhet. Eller så har han et problem med å sette på bremsen, både mentalt og emosjonelt.

Uansett hva som er tilfelle, er Dr. Phil tydelig på at oppførselen til den verdenskjente artisten ikke bare er uansvarlig og dum - han kaller den også farlig. Spesielt med tanke på alle menneskene han når ut til.

Ansvarsløst

– Jeg kan garantere at det styrker saken til rasister, nynazister og hat-grupper. Å si at en 400 år lang historie med slaveri var et valg slavene tok selv, det er noe av det dummeste jeg noensinne har hørt. Jeg kan nesten ikke tro det.

Det var under et TV-intervju med nettstedet TMZ at West kom med uttalelsen om at slaveriet var et valg de som ble undertrykket selv tok. Uttalelsene har vakt stor oppmerksomhet verden over.