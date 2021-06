BLE SLÅTT: Influencer Christina Fraas endte på legevakten torsdag kveld. Foto: Christian Zervos/Egmont People

Influencer Christina Fraas slått ned av mann: − En skummel opplevelse

Christina Fraas (31), kjent som «kirsebaerhagen», ble slått ned på Aker Brygge. – Jeg synes det er viktig å dele dette, sier hun.

Torsdag kveld ventet Christina Fraas og kjæresten på båten til Nesodden på Aker Brygge.

– Det var første gang vi var ute og gjorde noe sosialt etter pandemien. Vi hadde blant annet vært på med venner og feiret Pride på en båt og hengt litt i parken etterpå. Det var en utrolig hyggelig dag, egentlig, forteller hun til VG.

Hun sier at kvelden fikk en brå vending. En mann, som ifølge Fraas så beruset ut, kom bort til dem ved bryggen.

– Han stelte seg tett inntil oss, smilte slibrig uten maske og sa helt uprovosert: «Da er det for meg å bestemme hvem av dere to jeg vil ta med meg hjem i kveld». Så pekte han på oss mens han fortsatte: «Elle, melle, deg fortelle, det blir deg», sier hun.

– Pekefingeren falt på meg.

UBEHAGELIG: Christina Fraas og kjæresten Inger Helene Mosland hadde feiret Pride torsdag kveld, da Fraas på veien hjem ble slått ned av en fremmed mann. Foto: Privat

Fraas skal ha prøvd å skubbe ham unna.

– Da slo han meg med knyttneven i kjeven min.

Hun skal ha gått rett i bakken.

Fraas anmeldte for kroppskrenkelse dagen etter. VG har sett Fraas’ bekreftelse på anmeldelsen.

– Jeg følte meg heldigvis veldig godt ivaretatt. Det virket som at de virkelig skulle se på saken.

Til VG sier politiadvokat Sasha Ingebretsen at det er opprettet sak tilknyttet hendelsen.

– Politiet etterforsker saken.

– Viktig å dele

– Jeg synes det er viktig å dele dette fordi alle jenter jeg kjenner har hatt en ubehagelig opplevelse med menn på vei hjem fra byen. Og den type ekkel, uoppfordret og oppsøkende oppførsel kan føre til at man blir en sånn person som slår ned fremmede damer.

Fredag la Fraas ut et innlegg på Instagram om hendelsen:

– Det gikk utrolig fort, og det neste jeg husker er at kjæresten min og noen fremmede prøver å hjelpe meg opp mens jeg blødde og vekterne prøvde å holde ham tilbake, sier hun.

Noen skal ha ringt politiet som kom rimelig fort.

Politiadvokat Ingebretsen bekrefter at det var patruljer på Aker Brygge ved det aktuelle tidspunktet torsdag kveld.

– Likevel kunne de ikke arrestere ham der og da, siden han prøvde å lure seg unna. Og da ble det hans ord mot mitt.

– Derfra dro jeg i en taxi til legevakten med en blødende og sprukket leppe og hoven kjeve. Jeg ble faktisk så traumatisert at jeg gråt foran sykepleierne i venterommet, forteller hun.

Ifølge Fraas var det vitner til stede.

– Politiet sa også at potensielle opptak fra overvåkningskamera i området kan hjelpe saken min.

Politiadvokat Ingebretsen sier til VG mandag at det er noe de jobber med.

– Redd for at han kommer unna

Fraas fikk hjernerystelse. Hun føler seg fortsatt ikke i form. Dessuten er hun ennå litt i sjokk over det som skjedde.

– Det var en jævlig og en skummel opplevelse, både for meg og for kjæresten min, sier hun.

– Det jeg er redd for er at han kommer unna med det. Det er utrolig typisk at en gammel full gubbe kommer unna med å oppføre seg dritt mot en jente halvparten av alderen hans. Det ville vært så urettferdig.

Hun er ikke sikker på hvorfor han gjorde det, men hun oppfattet det som kvinnefiendtlig.

– Han kan ikke komme unna med dette, mens jeg sitter igjen med en hjernerystelse og et forslått ansikt.

Kirsebærhagen

De siste fem årene har Fraas gått gjennom en stor forandring.

I 2016 hadde hun blitt singel, sagt opp jobben og sto uten bolig – samtidig.

Deretter kjøpte hun et gammelt hus, og totalrenoverte det hele selv. Kirsebærhagen var navnet på huset og hagen, og slik ble navnet på Instagram-kontoen til.

Christina Fraas «mistet alt» i 2016, nå har hun bygd seg opp som influencer og flyttet til et gammelt tømmerhus på Fjellstrand. Foto: Mattis Sandblad

– Gjennom renoveringen ble det til en slags oppussing av meg selv og huset, sier hun.

– Det er derfor jeg legger ut mye om både «girl power» og interiør, fortsetter hun.

Etter hvert delte hun mer om saker hun brenner for, gjerne innenfor rettferdighet og menneskerettigheter.

– Men også mange små gleder og glitter, legger hun til.