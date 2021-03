Hertuginne Meghan i Sør-Afrika i 2020. Foto: Doug Peters / Doug Peters

Hertuginnen: Lei seg av anklager om mobbing

Hertuginne Meghan anklages for mobbing av Kensington Palace-ansatt.

Det skriver The Times.

Klagen skal ha blitt sendt inn under hertuginnens tid i Kensington Palace, og hevder at hun «drev to personlige assistenter ut av husstanden og undergravde tilliten til et tredje medlem av staben». Det skal også til tider ha resultert i tårer.

Det har altså ikke roet seg nevneverdig rundt prins Harry og hertuginne Meghan siden de trakk seg fra sine kongelige plikter. Til helgen slippes også det eksklusive Oprah Winfrey-intervjuet med hertugen og hertuginnen, der de angivelig skal fortelle om den turbulente tiden som kongelige.

Nå har anklager om mobbing kommet frem, men Meghan kjenner seg ikke igjen, ifølge en talsperson. Det skriver ET Online.

– La oss bare si det som det er. En velplanlagt svertekampanje basert på villedende og skadelig feilinformasjon, sier talspersonen.

– Vi er skuffet over å se at denne ærekrenkende skildringen av hertuginnen av Sussex, blir gitt spalteplass.

Talspersonen mener også at det ikke er tilfeldig at flere år gamle «forvrengte» beskyldninger blir gitt til britiske medier kort tid før hun og hertugen skal snakke åpent og ærlig om deres erfaringer de siste årene.

– Hertuginnen er lei seg av dette angrepet på karakteren hennes, spesielt som noen som har vært utsatt for mobbing selv, og er dypt forpliktet til å støtte de som har opplevd smerte og traumer, fortsetter uttalelsen.

I tillegg er hertuginnen visst nok fast bestemt på å fortsette arbeidet med å bygge medfølelse rundt om i verden, og hun vil ifølge talspersonen fortsette å streve for å være et godt eksempel, for å gjøre det som er riktig og bra.

Klagen ble gjort i oktober 2018, ifølge The Times, av parets tidligere kommunikasjonssekretær Jason Knauf. Avisen sier at Knauf sendte inn klagen i et forsøk på å beskytte palassmedarbeidere som angivelig ble mobbet av hertuginnen av Sussex.

Hertugparet har en rekke ganger klaget på behandlingen av spesielt den britiske pressen.

Det skal ha vært mye av grunnen for exiten. Nå bor paret i Los Angeles og venter sitt andre barn.