Nate Kahungu er klar for «Skal vi danse»-finale. Foto: Janne Møller-Hansen

Nate danset seg hele veien til finalen: − Jeg er helt kjørt

Nate Kahungu (24) og Helene Spilling (24) har svart på kjæresterykter helt siden sesongstart, men svaret er fortsatt det samme: – Vi er veldig gode venner.

Nå nettopp

– Ja, vi gikk faktisk ut. Men det var jo stemmetrøbbel, så vi fikk komme tilbake, og etter det har vi bare jobbet hardt for å komme dit vi er i dag, forteller Nate Kahungu til VG.

Lørdag 10. oktober gikk nemlig han og dansepartner Helene Spilling ut av «Skal vi danse», men sorgen var kortvarig.

– Det var jo ekstra gøy å få komme tilbake. Det som var kjedelig var nemlig at jeg røk ut rett før «ghettoparasitt»-nummeret, som jeg hadde så veldig lyst til å gjøre, sier han og legger til:

– For det var en veldig viktig dans for meg. Sånn sett var det den største motivasjonen. Alt som har skjedd etterpå var på grunn av det nummeret. Det har gitt meg et ekstra gir.

Det var det nummeret som ga Kahungu full pott av dommerne. Budskapet for 24-åringen var at mange – fortsatt – tror at rasisme ikke finnes.

– Jeg har følt det på den måten at det å være svart betyr at man kan gå i en butikk og bli forfulgt av sikkerhetsvakter. Eller at noen flytter seg på bussen. Meldinger på sosiale medier. Det blir gjemt under en stol fordi folk ikke skriker ut om det. Og nå er jeg i en posisjon der jeg kan vise det, sa han til VG den lørdagen.

Og kanskje får vi se nummeret igjen i finalen. Kahungu kan fortelle at vi får se noen gamle danser med nye twister på lørdag.

Nate Kahungu gir VG en liten smakebit på hva man kan vente seg i finalen av «Skal vi danse». Foto: Janne Møller-Hansen

– Ferdig med å grue meg

– Jeg bare gleder meg. Jeg er ferdig med å grue meg til ting. Det er også dommerpoengene hver lørdag da, men gjør man det man skal, så trenger man ikke grue seg, sier han.

Men:

– Jeg gruer meg til det skal være ferdig da. Dette har jeg hold på med hele høsten.

På grunn av coronapandemien blir også finalen – i likhet med semifinalen – uten publikum.

les også Marte Bratberg ute av «Skal vi danse»: – Ganske lei meg

– Jeg synes jo at det er ekstra kjipt. Jeg får et ekstra gir av publikum, selv når de buer.

– Men buer de på danserne da?

– Nei de buer jo bare på dommerne, sier Kahungu lattermildt, og forsetter:

– Men man blir litt «gassed» av publikum. Det blir uvant, selv om det var sånn i semifinalen også. Det er jo ikke ideelt.

les også Bratberg brøt sammen under prøvene: – Fikk ikke puste

– Helt kjørt

Men publikum eller ei, nå skal han og dansepartner Spilling gjøre alt for å vinne denne finalen. Pressen har ikke holdt igjen kjærestespørsmålene til paret, selv om de gang på gang avkrefter noe slags romantisk forhold.

– Blir du lei av at vi spør om det?

– Nei! Det er jo bare hyggelig. Vi er så gode venner, og det er det folk ser gjennom. Jeg tror ikke at folk er like vant til at en gutt og en jente er så nære, men vi er bare gode venner!

Danseparet Nate Kahungu (24) og Helene Spilling (24) har blitt gode venner i løpet av tiden på «Skal vi danse». Foto: Janne Møller-Hansen

Og det er ikke så rart at man blir nære. Nå har de to danset sammen omtrent hver dag i 13 uker. Da lærer man litt av hvert om hverandre, og kroppen blir relativt sliten.

– Jeg er helt kjørt! Det merkes at man har trent hver dag, non stop, i 13 uker. Jeg har vært hos fysioterapeut fem ganger de siste tre ukene. Helene er der oftere da, men hun tar mer vare på kroppen. Jeg er litt mer sånn «næ», sier han og trekker på skuldrene.

– Har du vondt noe sted?

– Akkurat nå er det lysken, men hele sesongen har jeg hatt veldig vondt i ryggen.

– Det blir godt å hvile da?

– Søndagen etter finalen blir det rolig avslapning med rygg! Og kanskje spa.

Publisert: 21.11.20 kl. 13:50

Les også

Mer om Skal vi danse