IKKE BARE SEXY: Ifølge People er filmstjernen Michael B. Jordan også «en mann av tiden vi lever i». Foto: FRANCK ROBICHON / EPA

Derfor ble han kåret til årets mest sexy mann

Tidligere denne uken ble filmstjernen Michael B. Jordan kåret til årets mest sexy mann av magasinet People. Men hvorfor ble han egentlig det?

Nå nettopp

I et intervju med CNN forteller bladets sjefredaktør Dan Wakeford om hva som ligger til grunn for at nettopp Jordan ble valgt – og det handler ikke bare om utseende.

– Han er en mann av tiden vi lever i. Hvert år ser vi på hva som har preget året vi legger bak oss. Etter et vanskelig og konfliktfylt år ønsker vi å finne en mann som balanserte og kombinerte virkelighetsflukten, tryggheten og det å være et forbilde, sier Dan Wakeford til CNN.

ÅRETS MEST SEXY MANN: Michael B. Jordan er kjent fra «Black Panther»-filmen, og andre filmer som «Creed», «Fantastic Four» og «All my children». Men også for sitt engasjement i «Black Lives Matter»-bevegelsen.

– Og nettopp det opplevde vi at Jordan gjorde – og at han ser svært godt ut er ikke akkurat et minus, legger sjefredaktøren til.

Wakeford understreker imidlertid at det er andre faktorer som i Jordans tilfelle er vel så viktig i denne forbindelsen.

– Det er hans engasjement i «Black Lives Matter»-bevegelsen og arbeidet hans produksjonsselskap nedlegger for å bevisstgjøre Hollywood med tanke på å speile den verden vi lever i, sier han og fortsetter:

– Vi snakker om hva verden trenger nå, og valget av Jordan var et universelt valg. Vi snakker om hva verden vil ha nå. Etter et år som dette søker mennesker det gode – og jeg tenker at en mann som Michael B. Jordan representerer det gode, sier sjefredaktør Dan Wakeford.

Sett i det perspektivet var kanskje Jordans hyllest til skuespillerkollegaen Chadwick Boseman fra «Black Panther», som døde kun 43 år gammel etter å ha kjempet mot tarmkreft siden 2016, en del av vurderingen.

HYLLET: Tidligere i høst fikk Michael B. Jordan mye oppmerksomhet for sin hyllest av kollegaen Chadwick Boseman fra «Black Panther» som døde i en alder av 43 år av tarmkreft. Foto: Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Jeg har forsøkt å finne ord, men ingenting kommer i nærheten av hva jeg føler. Jeg har reflektert over hvert øyeblikk, hver samtale, hver latter, hver uenighet, hver klem – alt, skrev han på Instagram.

Jordan, som også er kjent fra blant annet «Creed», «Fantastic Four» og «All my children» har flere ganger snakket varmt om sitt forhold til Boseman. I innlegget på Instagram skriver han gjentatte ganger at han ønsket de fikk mer tid sammen.

– En av de siste gangene vi snakket sammen sa du at vi alltid vil ha et bånd, nå betyr det mer for meg enn noen gang. Helt siden starten av min karriere, med «All my children», da jeg var 16 år gammel har du banet vei for meg.

Publisert: 19.11.20 kl. 22:20