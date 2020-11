GRATULASJONSKORT: Her beundrer Dronning Elizabeth og ektemannen prins Philip gratulasjonskortet de har fått av tre av oldebarna. Foto: Chris Jackson / Pool via Getty

Gift i 73 år – markerte dagen med nytt bilde

Dronning Elizabeth og prins Philip hadde fredag vært gift i hele 73 år.

Deres ekteskap er dermed det lengste i det britiske monarkiets historie, ifølge BBC.

På et ferskt bilde sitter ekteparet, som altså giftet seg den 20. november 1947, og beundrer et gratulasjonskort som de har fått av oldebarna prins George, prinsesse Charlotte og prins Louis. Forsiden av kortet er markert med et stort 73-tall.

fullskjerm neste STORSLÅTT: Her er det nygifte ekteparet fotografert i Buckingham Palace.

Elizabeth var 21 år gammel da hun giftet seg med løytnant Philip Mountbatten. Nå er hun 94 og han 99. Paret har fire barn; prins Charles, prinsesse Anne, prins Andrew og prins Edward.

Dronning Elizabeth overtok tronen da hennes far kong George VI døde i 1952.

Ekteparet holder hus i Windsor Castle i disse coronatider, og det ble ikke holdt noen storslått feiring, skriver BBC. Hertugen har pensjonert seg og deltar ikke lenger i offentlige oppdrag.

– Tusen takk til alle for deres varme ønsker på dronningen og hertugen av Edinburghs 73 års bryllupsdag, skriver den britiske kongefamilien på Twitter, og legger ved et bilde av paret sammen under bryllupsreisen i Hampshire:

I tillegg til oldebarna som har laget gratulasjonskortet, har ekteparet ytterligere fem oldebarn. Ett av dem er Archie (1), sønn av prins Harry og hertuginne Meghan som har flyttet til California.

Tidligere denne måneden ble Dronningen første gang sett med ansiktsmaske. Det var da hun besøkte den ukjente soldats grav i Westminster Abbey.

Publisert: 23.11.20 kl. 03:28

