Daniel (t.v.) satt i bilen som Jeffree Star (t.h.) kjørte. Begge havnet på sykehus etter ulykken. Foto: Skjermdump YouTube

Jeffree Star: − Mistet nesten livet

Det har vært stille fra Jeffree Star etter bilulykken tidligere i vår. Nå forteller han om dramatikken.

Av Randi Elise Midtskog

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Youtuber og sminkeguru Jeffree Star mistet kontrollen over Rolls Roycen sin på vinterføret i Wyoming og veltet rundt for en drøy måned siden. Han havnet på sykehus sammen med bestevennen Daniel som satt sammen med ham i bilen.

Etter ulykken ble han anklaget for å overdramatisere hvor alvorlig ulykken var, men dette benekter han på det sterkeste. Det er på hans egen YouTube-kanal han nå forteller hva som skjedde.

– Vi kjørte og plutselig skled vi på den svarte isen som hadde oppstått over natten. Jeg råkjørte ikke. Jeg har kjørt på veien det skjedde en million ganger før, sier Star.

– Det var skikkelig, skikkelig, skikkelig skummelt. Det er mest sannsynlig en av de skumleste tingene som har skjedd med meg, fortsetter han.

Foto: Skjermdump YouTube

Han har med klipp av hvordan bilen så ut etter ulykken og han har også filmet seg selv på sykehuset sammen med Daniel dagen etter ulykken.

– Vi mistet nesten livet i går, forteller han med dramatisk musikk i bakgrunnen.

Selv om han har fått mange meldinger fra bekymrede fans i etterkant, forteller han også at han har fått en del negative tilbakemeldinger.

– Jeg tror vi har vunnet Guinness-rekorden i antall meldinger fra folk som skulle ønske vi hadde dødd, sier han mens kompisen Daniel nikker på hodet.

Youtuberen har over 16 millioner følger og videoen hvor han forteller om ulykken er snart sett en million ganger på et døgn. Star sier at det vil ta måneder å bli helt frisk fra ulykken igjen