FJERNET DOBBELTHAKE: Pressesjef i TV2 sier det er åpenbart at bildet som er postet på Wanda Mashadis Instagram (t. h), er tuklet med. Som man kan se er hakepartiet endret. Foto: Matti Bernitz, TV 2 / Screenshot fra Instagram

TV 2 reagerer kraftig mot Vita og Wanda:– Bilder skal ikke tukles med på den måten

Pressesjef i TV 2 sier Vita og Wanda har manipulert bilder fra «Kompani Lauritzen» og postet på sosiale medier. Nå gjør kanalen endringer i rutiner for influencer-bilder.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Det er helt åpenbart at bildene er tuklet med. De er ikke bare redigert, de er manipulert. Her er det åpenbart fjernet og endret på ting i ansiktet, sier pressesjef i TV 2, Jan–Petter Dahl.

Han viser til et bilde fra «Kompani Lauritzen», en av seersuksessene til TV 2, som influencer Wanda Mashadi har publisert på sin egen Instagram.

Se bildet øverst i saken.

På bildet er kjeve- og hakepartiet hennes annerledes fra bildet hun har postet på egen Instagram, sammenlignet med det originale pressebildet.

Dahl, som selv har vært pressefotograf, sier at det å redigere et bilde handler om å endre på ting som lysstyrke og kontrast. I det øyeblikket man gjør en endring på et ansikt eller en kroppsdel, sier han at man manipulerer bildet.

– Vi har i tillegg funnet et annet bildet på Vita sin profil, hvor vi har sjekket det opp mot originalbildet. Der er også bildet endret flere steder.

Dahl sier dette er et bilde som aldri ble publisert i pressen, men sendt direkte til Vita slik at hun kunne poste det på egen profil.

REAGERER: Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl sier de har tatt det som en selvfølge at pressebildene de sender ut ikke blir redigert, manipulert eller tuklet med. Foto: Eivind Senneset

– Det stemmer at de to bildene som vises til her er blant de få vi har redigert. Vi kan ikke gjøre annet enn å beklage dette og innrømme at det var galt og at det naturligvis ikke skal gjenta seg, skriver Vita og Wanda i en e-post til VG.



– Helt feil signaler

Fredag innrømmet tvillingsøstrene Vita og Wanda i egen podkast at de har «justert» og gjort «unødvendige redigeringer» på enkelte av sine Instagrambilder. De presiserte at det var et fåtall bilder tilbake i tid.

Bakgrunnen er en anonym Instagramkonto som siden starten av mai jevnlig har postet bilder av tvillingsøstrene. Kontoen skriver i egen biografi at den har til hensikt å poste uredigerte bilder og «slå ned på urealistiske idealer til kropp».

Wanda uttalte at det var urettferdig at de to som skulle være ansiktet utad som de dårligste forbildene i sosiale medier.

les også Vita og Wanda om redigeringsanklager: – Veldig provoserende

I flere av eksemplene kontoen viser til, har VG sett både originalbildene og bildene søstrene har publisert på egen Instagram.

Enkelte av de bildene det er mulig å se forskjell på, er fra den første sesongen av «Kompani Lauritzen», som både Vita og Wanda deltok i.

Og det er nettopp dette pressesjef i TV 2 reagerer kraftig på.

– Bilder skal ikke tukles med på den måten. Dette er helt feil signaler å sende, og dette er en viktig debatt, sier han.

KROPPSFASONG ENDRET: Det øverste bildet er et pressebildet fra TV 2. Det nederste bildet har både Vita og Wanda postet på egen Instagram. På bildet som er publisert på Instagram er kroppsfasongen til søstrene noe annerledes, sammenlignet med originalbildet. Foto: Matti Bernitz, TV 2 / Screenshot fra Instagram

Endrer rutinene

Han sier bildene er deres fotografers verk, og at det er viktig at pressebildene har troverdighet.

– Vi sender bilder til profiler som er med i våre programmer fordi de ønsker å promotere programmet. Det helt ok at man «cropper» bildet og gjør det Instagramvennlig, så sant man ikke fjerner vesentlig ting ved bildet, sier han og legger til:

– Dette er ikke noe som vi sagt at man ikke kan gjøre, men det er noe vi tar som en selvfølge ikke blir gjort.

TV 2 gjør nå endringer i rutinene når de fremover skal sende ut pressebilder som skal brukes av TV-profiler i sosiale medier.

– Vi tror det er helt nødvendig å gå gjennom rutinene og informere TV-deltakere om retningslinjene rundt å redigere lys, legge på filter osv, da vi vet at det er svært mange som gjør slike redigeringer av pressefoto. Vi var faktisk ikke klar over at det var ugreit og det er vi ikke alene om, skriver Vita og Wanda til VG.

les også Vil ha strengere regler for influencere

– Dette er noe vi ser oss nødt til å gi beskjed om fremover. Det blir dessverre nødvendig å si på et generelt grunnlag at når man får tilsendt bilder, så skal ikke de tukles med. Man kan ikke legge på kraftige filter eller gjøre endringer.

Dahl sier han synes det er trist at Vita og Wanda har endret på bildene.

– Det burde være helt unødvendig. Jeg håper dette er noe de har gjort for siste gang.

Sier de har sluttet

Vita og Wanda sa i podkasten fredag at de har sluttet med det de beskrev som «unødvendig redigering» av enkelte bilder, og sa samtidig at man bør være forsiktig med å påstå at noe er redigert.

De sa også at de er bevisst over påvirkningskraften de kan ha på sine følgerne sine, og håper ikke at «justeringene» de tidligere har gjort på egne bilder, har ført til usikkerhet hos andre.

De sa de beklaget dersom det var tilfellet.