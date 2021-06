NY STIL: Maren Andrea Hansen har kvittet seg med de heldekkende klærne, flere titalls kilo, farget håret og begynt å sminke seg. Foto: PRIVAT

Influencer Maren Andrea Hansen etter brudd med «Farmen»-profil: Står frem som bifil

Fembarnsmor Maren Andrea Hansen (26) er nyseparert og har lagt om livsstilen fullstendig.

Fredrikstad-kvinnen er singel etter at det åtte år lange ekteskapet med «Farmen»-profil Andreas Nørstrud (37) tok slutt i vår.

Siden har 26-åringen delt åpent på Instagram om utfordringene ved å leve som en svært konservativ kristen, en tilværelse hun nå har brutt med. I mars flyttet hun og barna fra småbruket i Tuddal til hjembyen Fredrikstad.

– Jeg elsker responsen på Insta. Det er så mye kjærlighet i verden, og jeg er helt rørt. Jeg elsker mennesker og er så heldig som får så utrolig mye omsorg, sier Hansen til VG.

De siste månedene har antallet følgere økt i takt med Hansens prosess, og i skrivende stund har hun over 16.000. Kontoen, som kun hadde noen få følgere i starten og mest handlet om lavkarbo-mat, har utviklet seg til også å bli en base for personlige betraktninger.

– Det har vært ren oppbygging for meg å få så mange fin respons fra følgere i en vanskelig periode.

Ikke bare har Hansen delt hvordan hun nær har halvert kroppsvekten og gjennomgått bukplastikk, men også om hvor vanskelig det var å leve med strenge regler. Ikke minst var det vondt da hun som som et resultat av religiøs overbevisning følte hun måtte hate homofili.

– Det har vært sårt og i perioder vanskelig å svelge.

Hansen forteller at en venninne har hjulpet henne med å ta tak i livet.

– Jeg innså etter hvert hvem jeg virkelig var.

Tirsdag la Hansen ut et tekstinnlegg på Instagram, der hun informerte alle om at hun er bifil.

«Noen visste da, noen vet nå», skrev 26-åringen og fortalte om en usikkerhet rundt egen legning som meldte seg da hun var 13 år.

Etter et par romanser med jenter i ungdommen, endte hun opp med guttekjærester. Og 18 år gammel giftet hun seg med den 12 år eldre «Farmen»-profilen. De har fem døtre sammen.

– Jeg har frigjort meg på så mange måter at jeg følte trang til ikke å holde igjen noen sider av meg lenger. Dessuten var det passende nå, siden det er Pride-måned, sier Hansen og sikter til feiringen av «skeiv kjærlighet og mangfold».

– Instagram er jo blitt en plattform jeg er glad i, hvor jeg vet jeg har støtte og frihet til å være meg selv på. Da er det ingen vits i å skjule den delen av meg heller, sier influenceren.

SEPARERT: Andreas Nørstrud og Maren Andrea Hansen gikk fra hverandre i vår. Her er de på «God Kveld Norge» for noen år siden. Foto: TV 2

Hansen har kun fått positive tilbakemeldinger, deriblant fra VGTV-profil Morten Hegseth.

– Blant annet fra mennesker som skriver at de tilgir meg for tidligere ytringer og «Velkommen til 2021». Det er storsinnet, og jeg blir helt rørt. Det var jo derfor det «å hate homofile» var spesielt sårt tidligere.

I dag mener Hansen at det å støtte andre til å velge kjærlighet, er det fineste man kan bidra med. Hun vil være med og bryte tabuer.

– Jeg påberoper meg retten til å elske den jeg vil, om det er en kvinne eller en mann. Føler man kjærlighet til noen andre, må den få blomstre uten at noen skal rette pekefinger, sier hun og legger til:

– Vi skal få elske og leve med den vi vil, selv om det ikke er den tradisjonelle «mann og kvinne»-modellen. Den har gått ut på dato for lenge siden.

INFLUENCER: Maren Andrea Hansen kommuniserer med følgerne sine via mobilen. Foto: PRIVAT

Hansen leier et småbruk i Fredrikstad, men bruker bare hus og hage. Hun trives med å være omgitt av omsorgsfull familie og venner.

– Barna er hjemme med meg nå, kun den eldste er på skolen. Jeg har ikke barnehageplasser før til høsten, så jeg er husmor på fulltid enn så lenge.

Fembarnsmoren ser frem til å komme seg ut i arbeid også utenfor hjemmet snart.

– Det skal bli godt å kunne reise til en jobb og forsørge jentene, sier Hansen, som ser for seg noe fysisk.

– Ikke noen kontorjobb, men noe fysisk. Kanskje på et lager?

FØR OG ETTER BUKPLASTIKK: «Det var en sjau å ta», skrev Maren under disse bildene 5. mai. Foto: PRIVAT

Fortsatt går mye tid til matlaging, som er en stor lidenskap.

– Folk spør om jeg kan legge ut om livet mitt mer generelt, hvem jeg er og hva jeg gjør utenom lavkarbo og mat. Men jeg tror hovedfokuset mitt på Instagram fortsatt er mat. Mange sier de blir inspirert, og det gjør jo at motivasjonen øker til å dele mer.

Nylig sørget en Spleis-innsamling for at det kom inn nok penger til at Hansen har kunnet kjøpe seg bil og sette av penger til førerkort.

– Jeg er så utrolig takknemlig!

