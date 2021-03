Bildefil solgt for 590 mill. Dette kunstverket ble nylig solgt for en vanvittig sum. Salg av eierskap til digitale ting tar av. Youtuberen Logan Paul skal ha tjent 30 mill. på en dag. Håvar Bremer Stian Bråthen (design) Avog Publisert 29. mars, kl. 08:09 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Mike Winkelmann (39) står bak verket som nylig ble solgt for 69 mill. dollar. Han er grafisk designer og animatør. Bildene hans er digitale og skapt med for eksempel Adobe Illustrator, Photoshop eller Cinema 4D.

Før oktober i fjor hadde han ikke solgt noe for mer enn 100 dollar. Men nå har det dukket opp en ny teknologi. Det nyter amerikanske Winkelmann, som er gift og har to barn, godt av.

«Everydays: the First 5000 Days» er en JPEG-fil som er en collage av 5000 bilder. Winkelmann startet 1. mai 2007, og lagde et bilde hver dag frem til det var ferdig 21. februar i år - 5000 dager senere.

11. mars ble «Everydays» solgt for 590 millioner kroner. Det ble solgt med en såkalt NFT på tradisjonelle Christie's Auction House.

Salg av digital kunst der kjøperne får en non-fungible token (NFT) er i ferd med å ta av. NFTen er et eierskapsbevis, og ligger i en blokkjede-database, akkurat som Bitcoin. Den inneholder en logg som viser objektets historikk og eiere fra den ble skapt.

Flere kjendiser har kastet seg på bølgen. Paris Hilton lagde en digital tegning av katten sin og fikk 150.000 kroner for NFTen. Pengene ga hun til veldedighet.

YouTube-stjernen Logan Paul lanserte i slutten av februar 3000 digitale kort med seg selv. Prisen var 1 Ethereum (14.000 kr) per NFT, og han skal ha solgt for 30 mill. kroner første dag, ifølge cryptoslate.com.

Tesla-gründer Elon Musk la ut denne tweeten tidligere i mars. Han skal ha fått et bud på 1,1 million dollar for NFTen, som var en videofil med teknomusikk. Han valgte å droppe salget.

Bildefil solgt for 590 millioner

Foto: Christie's via AP

De som kjøper de digitale verkene håper enten på verdistigning og videresalg, eller så er de bare opptatt av å eie noe som regnes som veldig verdifullt.

Kjøperen

Mike Winkelmann er ingen ukjent kunstner. Han har over to millioner følgere på sosiale medier, og praten rundt verket hans var godt i gang før auksjonen på Christie's Auction House, skriver Verge.

Investoren Vignesh Sundaresan har stått frem som kjøperen av Everydays.

Sundaresan har tjent seg styrtrik på kryptovaluta. Foto: vigneshsundaresan.com

Torbjørn Bull Jenssen har mastergrad i kryptovaluta og kan mye om den nye NFT-teknologien og det nye markedet som er i ferd med å utvikle seg.

Han tror det vil komme plattformer som apper og nettsider der salg av NFTer vil foregå.

Foto: Sveinung Bråthen

– Hva skjer hvis kjøperne mister eller sletter filen med den digitale kunsten?

– Så lenge man har NFTen er det beviset på at man eier det originale objektet. Da kan for eksempel kunstneren gir deg en ny fil, og fortelle hele verden at alle andre filer, skjermbilder og lignende er kopier.

– Sitter kunstneren igjen med alle pengene etter et slikt salg som man så i Winkelmanns sitt tilfelle?

– Når man ser så store verdier, som 69 millioner dollar, så er det grunn til å tro at noe annet skjer enn en ren investering i dette objektet. På disse handelsplassene er det ofte umulig å se hvem som er kjøper og hvem som er selger. Kjøper og selger kan være samme person eller ha tett relasjon. På den måten kan man skape blest rundt et verk og forankre verdien på et høyt nivå ved å kjøpe av seg selv til en høy pris. Dette er ikke noe nytt, og har foregått i den vanlige kunstverdenen.

Jenssen gir et eksempel på hvordan det kan foregå.

– La meg si du er en kjent kunstner og lager en NFT. Jeg er en kunstinvestor og kjøper den av deg, samtidig som jeg har en del penger. Da kan jeg lage noen falske auksjoner, og kjøpe den av meg selv for en veldig høy pris. Også: Oi! Nå skriver pressen om det, nå har det fått en helt annen status. Da kan jeg prøve å selge den på nytt etter at jeg har hypet det.

– Hvor stort tror du NFT-markedet kan bli?

– Det kommer til å gå en stund til med høye priser og mange vil kaste seg inn og tro de kan tjene penger raskt. Så kommer det til å bråsnu. Men jeg mener det har livets rett. Det er faser man må igjennom. Dessverre er det mange som kommer til å tape store penger, og de må brenne seg før markedet blir mer edruelig.

Pøbel er kunstnernavnet til en norsk kunstner fra Jæren i Norge. Foto: Håkon Vold

Jenssen ser for at det vil bli et stort kunstmarked med digitale verk.

– Det kommer til å skje at rike kunstsamlere eier digital kunst. Da Pøbel nylig brant et bilde og lagde en NFT av det, er det sannsynlig at en kunstsamler kjøpte det.

– Kan de digitale kunstverkene bli stjålet?

– Hvis noen hacker seg inn på dataen din og stjeler objektet (bildefilen) spiller det ingen rolle, så lenge du har NFTen. Uten NFTen har de kun stjålet en kopi. Dersom selve NFTen blir tatt, er det verre, men ikke umulig å fikse. Kunstneren kan utstede en ny NFT, gi deg denne og erklære at den stjålne NFTen ikke gyldig.