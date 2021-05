GUDENE MÅ VÆRE GALE 12: Chris Martin og de tre andre har fått med seg Max Martin og snakker om høyere makter. Foto: WARNER

Ukens låter uke 18: Blokkfløyte, Coldplay og frysetørket bossanova

Coldplay, Kings of Convenience og Admiral P er noe av musikken VG har hørt på denne uken. I tillegg et godt argument for å slippe blokkfløyte tilbake i popmusikken.

Av Tor Martin Bøe

Coldplay – «Higher Power»

Max Martin har endelig fått produsentfingrene sine i Coldplay. Nei, han er ikke broren til Chris Martin. De har skrudd til det mest tidsriktige som de fire som til sammen utgjør det vanskelige musikkquiz-spørsmålet «navngi alle Coldplay-medlemmene» har gjort. «Higher Power» glinser av nittenåttitallet med feite synther, rytmen til «Take on Me» og generelle Chicago-riff. Til å handle om høyere makter, er det derimot særdeles lite guddommelig over resultatet.

P!nk – «All I Know So far»

Et solid gitarballadeopplegg, nok en gang produsert av stødige Greg Kurstin. Refrenget virker å være skapt for de hos NRK som føler at de har brukt Owl City sin «Fireflies» litt for mye som oppløftende kontentum i det siste. «All I Know So Far» er en låt som stjeler mye fra veldig mange steder, uten å egentlig bruke noe av tyvgodset skikkelig. Mest av alt høres det ut som P! nk har blitt med i Mumford & Sons.

OneRepublic – «Run»

Her er er endelig en låt som får «run» til å rime på både «sun» og «fun». Og «Lesson» til å rime på «blessing». Teknisk sett var OneRepublic nominert til Spellemannprisen 2020 for Årets låt med Kygo. Denne har samme popcountrydriv som P! NK sin låt, bare med en tekst uten substans. Og plystring. I gamle dager hadde denne plystringen blitt en ringetone. Heldigvis lever vi ikke i gamle dager.

BLOKKFLØYTE: Slik ser den ut, blokkfløyten til Vilde Tuv. Foto: POESY/Linn Heidi Stokkedal

Å gi ut et album med blokkfløyte i stedet for vokal kan muligens høres ut som en ekstremeffekt av korona og hjemmekontor. Bergenske Vilde Tuv har derimot holdt på med popmusikk utenom det vanlige store deler av livet. På sitt nye album dropper hun vokal og kombinerer synther, trommemaskiner og nettopp blokkfløyte. Slik kunne fort blitt Gheorghe Zamfir i forenklet form, men vi må aldri glemme at selveste Hendrix spiller blokkfløyte på «If 6 was 9». Dette er utvilsomt det vakreste og mest besnærende man kan høre på i denne delen av mai.

JP Saxe – «Like that»

Enda en som var nominert til Spellemann i år. Selv om det var utøverne Frida Ånnevik og Chris Holsten som fikk selve bronseharpen for «If The World Was Turning». Kjæresten Julia Michaels er selvsagt med i skriveteamet på en låt som går utenpå det meste av det hun hadde på eget soloalbum sist uke. Fint og vart, men ikke noe som kommer til å stå ut i mengden av identiske låter når smittevernreglene slipper grepet.

Kings of Convenience – «Rocky Trail»

Jepp, de er her igjen. Etter tolv år. Og høres ut som man sist hørte fram dem i går. Høye lyttertall på Spotify, uten at det gir utslag på VG-lista gjenspeiler at duoen har flere tilhengere i Mexico City og Jakarta enn i Oslo. Denne milde bossanovasaken kommer ikke til å gi Erlend Øye og Eirik Glambek Bøe enorme mengder flere tilhengere. Men det kommer heller ikke til å skremme bort de trofaste de allerede har. Få band, om noen, er like konsekvente og tidløse som dette.

TÅKE: Emilie Hollow er tettere på og mindre anonym i musikken sin enn på pressebildene. Foto: FRODE FJERDINGSTAD/UNIVERSAL

Emelie Hollow – «Mad Love»

Emelie Hollow fortsetter å vise hvorfor hun var den eneste i TV2-programmet «The Stream» som fikk platekontrakt. Her bruker hun den karakteristiske stemmen sin til å løfte en noe mer tempohøy låt enn hun er mer kjent for. Fingerspilt gitar driver rytmen fremover, og gir tekstforfatteren bak den engelske teksten til årets norske Eurovisionbidrag anledning til å få «Mad love» til å klinge som «mellow».

Admiral P – «Kaos»

Dette så jeg ikke komme. Philip Boardman har beveget seg bort fra de velkjente og lettmelankolske strofene sine. (Til og med fjorårets «Krig løser ikke problem» var vuggende reggae.) I 2021 leverer han passe hardsint techno, med den purunge tidligere LIMPI-studenten Vegard Hurum bak spakene. Det er forfriskende med blandingen av den smilende stemmen til admiralen og de passe sinte beatsene. Likevel: Det kunne gjerne vært mye mer kaos her.

Shevils – «Black Ace»

Åpningslåten fra dette oslobaserte hardcorebandet er mye ærligere enn den direkte misvisende albumtittelen «Miracle of the Sun». Ingenting av det de driver med er spesielt skinnende. «Black Ace» finner ikke opp hardcoresjangeren på ny, men viser vei i et mørke som sitter bedre for hver gang. Den lider heller ikke under navneforhåpningene som «Scandinavian Death Star» gir. Dette er så sint som musikk kan bli i 2021 uten å begynne å kalle låtene for «Covid».