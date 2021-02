Foto: Jason Redmond / FR74394 AP

Paris Hilton forlovet

Paris Hilton (40) har forlovet seg med Carter Reum (40).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Det melder bladet People.

Paret forlovet seg på hennes bursdag, lørdag 13. februar.

Hotellarvingen har vært kjæreste med gründeren og DJ-en Reum i drøyt ett år.

– Jeg kunne ikke vært mer henrykt eller heldig over å ha henne som min fremtidige kone og livspartner, sier han til bladet.

Hilton forteller at de to har blitt ekstra godt kjent fordi de har kunnet tilbringe så mye tid sammen i corona-perioden.

– For en som er vant med konstant reising, så har jeg hatt muligheten til å være hjemme og reflektere over hva somm er viktig for meg. Tiden jeg har fått med Carter, er en gave, sier hun og legger til:

– Jeg er spent med tanke på vårt neste kapittel.

På Instagram har hun postet bilder fra forlovelsesfesten. Hun skriver der at Reum er hennes sjelevenn, og han fridde ved å gå ned på kne:

Det er bare to år siden Hilton forlovet seg med en annen, modellen og skuespilleren Chris Zylka (34). Der ble det brudd etter ett år.

Paris Hilton møtte nylig i Utah, der hun vitnet i retten om trakassering og overgrep hun hevder hun ble utsatt for under et internatskoleopphold i ungdommen.

Det er lenge siden Hilton frekventerte røde løpere og fylte spaltene i blader og aviser.

Den styrtrike og til tider skandaleombruste hotellarvingen som ble kjent for en lekket sex-tape, ble reality-stjerne, prøvde seg som popartist, jobbet som modell og skrev bok, har de siste årene mer tilbaketrukket.