Kong Harald: Privat feiring på 84-årsdagen

Kong Harald er fortsatt sykmeldt, men 84-årsdagen skal likevel feires.

– Dagen feires privat, og da offentliggjøres ingen detaljer om feiringen, sier assisterende kommunikasjonssjef ved Det kongelige hoff Sven Gj. Gjeruldsen til VG.

Hæla i taket-feiring blir det nok uansett ikke. Kongen er fortsatt sykmeldt etter vellykket kneoperasjon 30. januar.

Harald V ble født på Skaugum i Asker 21. februar 1937.

Den 17. januar 1991 etterfulgte han sin far Olav, og ble da den første norske konge født i Norge på over 600 år.

– Vondt å se

Den siste offisielle opptreden for Kongen før kneoperasjonen, var da et tydelig rørt kongepar besøkte overlevende og nødetater i Gjerdrum søndag 3. januar.

Kvikkleireskredet som krevde ti menneskeliv gikk hardt inn på kongen.

– Det er vondt å se, men samtidig er jeg takknemlig for det arbeidet som redningsmannskapene har gjort. De har jobbet dag og natt for å få ut mennesker, men dessverre er det noen få igjen som er savnet, sa kong Harald til pressen under besøket i Ask i Gjerdrum.

Ledet statsråd fra «hyttekontor»

Kong Harald har vært travel i sitt fireogåttiende år.

Også han har måttet finne seg i en form for hjemmekontor, eller kanskje snarere hyttekontor. I mars 2020 var i karantene på Kongsseteren, da han og dronningen akkurat hadde vært på et tre dager langt statsbesøk i Jordan.

Dermed ble det til at kong Harald ledet statsråd i Statsrådssalen på slottet, via telefon fra Kongsseteren – iført fritidsantrekk.

Kong Harald har også fått coronavaksine. Sammen med Dronningen fikk han satt første dose i januar. Kongeparet ble prioritert i vaksinekøen og fikk tilbud om vaksinen direkte fra regjeringen.

De tilhører begge risikogruppen og legene anbefalte vaksinering, opplyste Slottet i den forbindelse.

Første dose ble satt 13. januar. Den 4. februar ble det kjent at andre dose var satt.

Den 17. januar kunne de feire 30 år som kongepar.

Åpen kalender

Mens Kongen rett etter bursdagsfeiringen i fjor var i ferd med å forberede statsbesøk til Jordan, er kongekalenderen ifølge Kongehuset nettsider åpen i tiden fremover.

– Hans Majestet Kongen er fortsatt under opptrening etter operasjonen for avrevet sene over kneet i slutten av januar, skrev Slottet i en pressemelding 12. februar.

Legene anbefalte da ytterligere rehabilitering før Kongen kan gjenoppta sine konstitusjonelle oppgaver.

Sykmeldingen skulle opprinnelig vare frem til og med 14. februar, men er forlenget til og søndag 14. mars.

I pressemeldingen opplyste Slottet at Kongen oppholder på Kongsseteren, der han får fysioterapibehandling.

– Det er ingen forandringer i kongens tilstand enn fra da, sier Sven Gj. Gjeruldsen til VG lørdag kveld.

Ny hjerteklaff

I oktober 2020 ble Kongen innlagt for å operere inn en ny hjerteklaff. Operasjonen var vellykket.

Selv om kongen begynner å nærme seg midten av 80-årene, har han ingen planer om å abdisere. I et intervju med Dagens Næringsliv for et par år siden gjentok han tidligere forsikringer om at han aldri kommer til å forlate tronen så lenge han lever.

– Det er blitt tradisjon i dette landet for at vi holder på til «the bitter end», sa han.

