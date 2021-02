Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA

Meghan og prins Harry venter sitt andre barn

Paret skal nå bli tobarnsforeldre, melder en rekke medier.

Flere medier melder at hertugen og hertuginnen av Sussex, prins Harry og Meghan Markle, venter sitt andre barn.

– Vi bekrefter at Archie skal bli storebror. Hertugen og Hertuginnen er overlykkelige over å vente sitt andre barn, sier en talsperson til People Magazine.

Ifølge magasinet er det den britiske fotografen Misan Harriman som først gjorde nyheten kjent ved å poste et svart-hvitt-bilde av paret på sin Instagram-konto.

Paret giftet seg i St. Georges Chapel i Windsor i mai 2018. Året etter ble de foreldre for første gang, da de i mai 2019 fikk sønnen Archie.

I november i fjor publiserte The New York Times en tekst skrevet av Markle. Der fortalte hun at hun hadde gjennomgått en spontanabort i juni samme år. Nå kan paret igjen glede seg over å vente barn.

Paret offentliggjorde på Instagram januar 2020 at de ville trekke seg tilbake fra sine kongelige oppgaver. Det offentliggjorde de på sin Instagram-profil. Begrunnelsen for avgjørelsen var at de ønsket et mer normalt familieliv.

Kort tid senere flyttet Markle og prins Harry til til Canada, før de i mars bosatte seg i Los Angeles i USA. I juli skal de ha bosatt seg i Santa Barbara, ifølge People Magazine.