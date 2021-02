Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA

Medier: Meghan og prins Harry venter sitt andre barn

Paret skal nå bli tobarnsforeldre, melder en rekke medier.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

VG oppdaterer saken.

Flere medier melder at hertugen og hertuginnen av Sussex, prins Harry og Meghan Markle, venter sitt andre barn.

– Vi bekrefter at Archie skal bli storebror. Hertugen og Hertuginnen er overlykkelige over å vente sitt andre barn, sier en talsperson på vegne av paret ifølge Sky News.

Ifølge People Magazine er det den britiske fotografen Misan Harriman som først gjorde nyheten kjent ved å poste et svart-hvitt-bilde av paret på sin Instagram-konto.

Fra før har barnet sønnen Archie, som ble født i 2019.

Meghan og Harry trakk seg i fjor tilbake fra sine kongelige oppgaver. Begrunnelsen for avgjørelsen var at de ønsket et mer normalt familieliv.