JENTER: En kvartett venninner som gjør Tønsberg ikke spesielt farlig

TV-anmeldelse «Basic Bitch»: Sløve hvite bygde-uoriginaler

Bevisst uengasjerende om manglende voksenambisjoner i Tønsberg.

Basic Bitch

Norsk humordrama i åtte deler

Med bl.a: Ada Eide, Karin Klouman, Emilie Skolmen, Kristine Grændsen

Serieskapere: Vilde Klohs og Amanda Erlandsen

Regissør: Torstein Bjørklund og Rikke Gregersen

Premiere på Dplay torsdag 12. november

Nye episoder torsdager

Martin Beyer-Olsen og Christian Mikkelsens 2018-karakter «Bygderøyst», synger om å være «Bygdefin» De som er en nier på bygda, men en toer i byen. Et poeng som er for godt til å bare slippes, har muligens overlappende tekstforfattere mellom «Martin og Mikkelsen» og «Basic Bitch» tenkt.

Og så har de fulgt den bygdefine tilbake til bygda. Eller Tønsberg.

Fire jenter (+ en kjæreste) i et kollektiv. Én har prøvd studier i hovedstaden. Resten har aldri flyttet. Samtlige har slått seg til ro i Tønsberg. Livet i Norges eldste by preges av hverdagstrivialiteter og etterdønningene av en ungdomstid som ikke helt vil være over.

Selv om alderen er nærmere 30 enn 20.

Selvironiløse Julie (Karin Klouman) vil gifte seg med tiårsforholdet Jon (Brede Fristad). Kronisk late Madde (Emilie Skolmen) dumper i psykologi, og flytter tilbake for å jobbe for faren. Energiske og naive Ingrid (Ada Eide) vil egentlig bare spille løkkefotball. Den litt enkle og språksvake Anine (Kristine Grændsen) framstår ganske fornøyd med å jobbe i ferskvaredisken på Meny.

Ingen av jentene får får til noe som helst. De vil ikke engang prøve. Muligens har de på et eller annet tidspunkt vært på toppen av sin menneskelige karriere.

Å strekke seg mot noe mer er ikke nødvendig.

les også TV-anmeldelse «Norsk-ish»: Unge, flerkulturelle lovende

I motsetning til NRK-serien «Unge lovende» eller den danske «Limboland» har nemlig rollene ingen ambisjoner om annet enn å overleve. Såvidt. Tønsberg blir en slags representant for alt som ikke er Oslo og storby. Uten at man helt klarer å få fram hva fordelene og ulempene med «ikke-Oslo» er.

Etter å ha sett de to første episodene er det likevel vanskelig å få grep på hvor «Basic Bitch» egentlig skal. Utover dette med «bygdefin», som er mer en del av selve TV-kanalinnsalget enn serien. Generelt være fornøyd med det man har. Samt det gjennomgående grepet med energiske pop-bangers på lydsporet, som skal stå som kontrast til de sløve hovedpersonene.

Når det er sagt: Samtlige skuespillere imponerer i sin famlende hverdagslige sløvhet. Eindride Eidsvold får spille stolt psykologfar som aldri mister troen på datteren sin. Han har ansatt propellen Sigrid (Kristin Jess Rodin), som er på samme alder som de andre jentene, men som har allerede har etablert seg med både embetsutdanning og sunt kosthold.

Det er mengder av keitete dialog som langt fra når sitt Seinfeldske potensiale i løpet av disse to første episodene VG har fått se. Serien er skapt av folk fra Dplay-produksjonen «Hvite Gutter». Rikke Gregersen, innehaver av student-Oscar er en av to regissører. Sånn sett er det mulig at det blir festligere etter hvert.

Eller bare fullstendig idiotisk.

Fram til det skjer, formidler «Basic Bitch» disse hverdagslate og teite jentene like ordinært og uengasjert som det helt ordinære og uengasjerende livet de lever.

Anmelderen har sett to episoder.

Publisert: 12.11.20 kl. 17:29

