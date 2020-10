SEMINFINALISTER: Ingeborg Walther, Knut Marius Djupvik og Sandra Lyng skal kjempe om finaleplassene. Foto: NRK

Semifinale i «Stjernekamp»: VG anmelder låt for låt

Det blir disco og duetter med tidligere «Stjernekamp»-deltakere før de to finaleplassene skal deles ut.

Spenningen er stor når det lørdag kveld skal avgjøres hvilke to artister som går videre til finalen i «Stjernekamp»

Det er Ingeborg Walther, Knut Marius Djupvik og Sandra Lyng som skal kjempe om de to finaleplassene. De tok seg videre etter program 8, der listepop og stadionrock var sjangere.

I lørdagens sending skal de tre semifinalistene fremføre hver sin disco-låt før de skal de synge duetter med tidligere deltakere i «Stjernekamp».

Det blir derfor et gjensyn med Alexander Pavelich (deltaker i 2018), Eli Kristin Hanssveen (deltaker i 2013) og Sondre Mulongo Nystrøm (deltaker i 2019).

Les hva VGs anmelder mener om artistenes opptredener nederst i saken, og del din mening i «Folkets dom».

Det blir også gjensyn med tidligere deltakere i dommerpanelet når Silya Nymoen og Ulrikke Brandstorp er gjestedommere. Mona B. Riise er som vanlig fast dommer i panelet gjennom sendingen.

Forrige uke var det Vegard Bjørsmo (19) som måtte forlate konkurransen.

– Nå på slutten var det erfaringene som betydde mest for meg. Nå har jeg vært her så lenge at jeg har fått vist meg selv frem, fått en start, en plattform, sa han etter at nederlaget var et faktum.

