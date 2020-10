SKUESPILLER: Sean Connery, mest kjent i rollen som James Bond. Foto: AFP

Sean Connery er død 90 år gammel

James Bond-helten Sean Connery er død. Det melder BBC.

Den skotske skuespilleren og James Bond-helten Sean Connery er død. Han ble 90 år gammel, skriver den britiske kanalen.

Han døde natt til lørdag på Bahamas mens han sov. Han skal ha vært dårlig i en tid, opplyser familien til kanalen.

Skuespillerkarrieren hans strakte seg over flere tiår. Han har blant annet vunnet en Oscar, to Bafta-priser og tre Golden Globes-priser.

Connery kom fra smale kår, og arbeidet blant annet som melkemann og badevakt, før han via kroppsbygging fikk bygd skuespillerkarrieren.

I 2000 ble Connery adlet av den britiske dronningen.

Connery ble født i Edinburgh 25. august i 1930. Han er mest kjent for rollen som James Bond på 1960-tallet, men hadde en allsidig karriere som skuespiller siden 1950-tallet.

Har hatt flere store roller

I en artikkel i Bergens Tidende fra 2007 forteller mangeårig Osterøy-ordfører Erling Raknes at Sean Connery tidlig i karrieren besøkte hans halvonkel Ola Raknes for terapitimer.

Raknes hadde overtatt en del av pasientene til en østerriksk psykiater ved navn Wilhelm Reich, og etter at han døde var Connery en av flere Reich-tilhengere som kom til Norge for å gå til Ola Raknes i stedet.

Connery hadde en birolle i «De ubestikkelige « (1987) som han vant Oscar for, spilte i «Indiana Jones og et siste korstog» (1989) og var med i «Jakten på Rød Oktober» (1990). Etter hovedrollen i actioneventyret «The League og Extraordinary Gentlemen» (2003) trakk Conery seg tilbake fra rampelyset.

Skotten spilte Roald Amundsen i «Det røde telt» (1971) og var sikkerhetssjefen «Tahlvik» på Fornebu lufthavn i filmen «Ransom» (1974). Den filmen spilte også inn scener andre steder i Norge, blant annet på Rådhusplassen i Oslo.

Han har spilt i de syv James Bond-filmene «Dr. No» (1962), «From Russia With Love» (1963), «Goldfinger» (1964), «Thunderball» (1965), «You Only Live Twice» (1967), «Diamonds are Forever» (1971) og «Never Say Never Again» (1993).

Connery har av mange blitt kalt den beste James Bond, og han har vunnet flere avstemminger som den beste britiske agenten med nummer 007, skriver BBC.

Publisert: 31.10.20 kl. 13:31 Oppdatert: 31.10.20 kl. 14:02

