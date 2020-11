HVEM ER DENNE KAREN?: Nei, Ringnes-Ronny ligner på ingen måte på nissen i grunn. Foto: MAJOR

Nye låter uke 46

Rånepop som har blitt mindre rånete, Billie Eilish og enda flere julesanger er blant det VG mener er de viktigste låtene denne fredagen.

Ringnes-Ronny - «Julia»

Den maskerte representanten for bygdemusikkens renessanse med millioner av streams på begge sider av riksgrensen har revidert konseptet fra «få se på rompa» og enda mindre subtile saker til noe mer stuerent. To av de tre (!) låtene hans denne uka er pur gledelig svenskpop. Denne, den beste, er musikalsk et sted mellom Melodifestivalen og elektronisk britpop. Hovedpersonen crooner og heier på «Julia» som om han var en svensksyngende Jarvis Cocker. Nydelig balansert mot en klingende vegg av italodisco. Dumt? Rånete? Nei, på ingen måte.

Daniel Kvammen og Gabrielle - «Me to er ein evighet»

Ja, det handler om kjærlighet som går ad undas av typen «vær så snill å ikke gå». Fullt av vonde og vanskelige ord som forsøker å stable seg sammen til tekstlinjer, som om de aldri har møttes før. Mindre poplekent enn fjorårssamarbeidet med Eva Weel Skram. Det beste med geilingens andre singel av året er likevel når duettpartneren får slippe til helt alene. Kvammens stemme i balladeformatet er en rufsete, ujevn opplevelse, og tar for mye plass. Gabrielle åpner derimot himmelen i flere små evigheter.

Realitydeltaker/modell/musikker Sellevoll har på flere måter en sterk stemme. Ikke bare fordi han er bergenser. Produksjonen er også varm og solid. Utfordringen er den irriterende snublete melodien, som prøver å pakke inn den selvmoralske og egenfordømmende teksten. Dagen derpå-ord som virker å være skrevet mens de blir sunget, med unikt håpløse enderim og dundrende bakrushodepine. «Jeg går gjennom motgang, jeg har mye å lære, kan du hjelpe å bære». Samtidig skal man ikke underslå at dette er ekte følt og ekte levd. Skal du bare få vondt i hodet av en låt denne uka, så er det ikke denne.

Matoma og Michael Bolton - «It’s Christmas Time»



Her snakker vi migrenepotensiale. Ja, det høres ut som Ylvis sin tulle-jullesang «Da vet du at det er jul». Det er ikke bare fordi Michael Boltons største øyeblikk noensinne egentlig er det geniale samarbeidet med musikktøysetrioen The Lonely Island. I denne ufrivrillige parodien av en julesang gjør verken han eller Matoma skam på seg selv - som håndverkere. Lagergren spiller mildt og imponerende klaver. Bolton kan ikke synge en tone feil om han så prøvde Kunstnerisk er det verre: Melodi og tekst prøver manisk å samle julens forventninger og begeistring fra et barns sinn. Så karikert nissete nostalgisk at det nesten er rart at man ikke vifter med minst én produktlogo mot slutten. Kanskje like greit at FHI og Regjeringen truer med å avlyse julen.

Stig Brenner - «Lukten av Høst»

Stig Joar Haugen tar stegene (sic) inn i sitt fjerde tiår på kloden med nytt artistnavn som er tettere på fødenavnet. «Lukten av høst» er en god melankolsk klubbsak om manglende storm i brystet.

Den tidligere Unge Ferrari legger seg høyere i tempo enn det de som kjenner ham best for å ha sett Tomine Harket gråte kanskje vil tolerere. Tett på Lars Vaulars «Kroppspråk», uten at den blir snarlik Mr. Fingres. «Lukten av høst» brenner seg ikke like fast i minnet som Haugens tidligere øyeblikk. Den er mer som forventningene et nytt første kapittel setter til den kommende fortellingen. Lovende, altså.

Billie Eilish - «Therefore I Am»

De som tippet Billie Eilish sin nedtur skulle begynne med den litt forutsigbare James Bond-låten tok selvsagt feil. Her avslutter attenåringen året med en seig, mumlende og knirkende sak. Så selvbevisst og slackerkul at det kunne blitt for mye av det selvgode om det ikke var for Eilish sin åpenbare og helt unike kraft. «Therefore I Am» sleper seg selv gjennom akkurat passe mengde ex.phil. i teksten og er åpen for tolkning og ettersyn i flere dimensjoner. Ikke bruk tid på det. Få, om noen andre kan framstå så engasjerende eksistensiell med så lav hvilepuls.

Lil Nas X - «Holiday»

«Fuck the charts, sis, I don't need 'em» fastslår Lil Nas X på første singel fra neste års album. Det har han helt rett i. «Old Town Road» er strømmealderens mest korrekte hit. «Holiday» prøver å gjenta suksessmodellen, men høres mer ut som en ventemusikk fra studioet mens man skaper neste monsterhit. Den kan briljere med en passe kostbar Julenissens verksted-video som ikke er i nærheten av å være like gøy som den tror den er. (Teaseren med Michael J. Fox er egentlig bedre). Resten er breialt svakt med oppbrukte og direkte forstyrrende metaforer (Bad as Michael Jackson? Seriøst?). Utover det har han selvsagt helt rett: Han trenger ikke listene. Spørsmålet er hvem som egentlig trenger ham.

Stillehavet - «Gaia»

Denne vestlandsduoen har selvsagt veldig lite med Stillehavet å gjøre. Men å kalle seg for Bjørnafjorden, som er opphavet deres, høres muligens hakket mer ut svartmetallisk ut. Det hadde vært direkte misvisende. Over tilnærmingen deres til musikk er det noe umiskjennelig Stereolabsk, som i form, farge og funksjon. Både i den dansende vokalen og ikke minst det ruvende, drivende grunnriffet i bunn. Hør gjerne hele albumet dere, men ikke prøv å forstå tekstene. De ligger godt plassert i samme svevende indiemikstur som Elizabeth Fraser i Cocteau Twins.

Publisert: 13.11.20 kl. 13:57 Oppdatert: 13.11.20 kl. 14:16

