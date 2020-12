Sophie Elise Isachsen hadde sitt beste inntektsår i 2019. Foto: Frode Hansen

Sophie Elise Isachsen med sitt beste år: − Lever et veldig lite luksuriøst liv

Etter en liten dupp fra 2017 til 2018 har Sophie Elise Isachsens inntekt skutt i været i 2019. Men hun synes det er en uting å sammenlikne inntekt.

Oppdatert nå nettopp

Sophie Elise Isachsen har godt over doblet inntekten fra 2018 til 2019.

Den gikk fra 1.776.301 kroner til hele 4.169.800 kroner i 2019.

– Generelt synes jeg det er en uting å sammenligne folk med hva de har tjent året før, hva man tjener sammenlignet med andre i bransjen etc., skriver Isachsen i en SMS til VG om knallåret.

– Og det synes jeg selv om jeg gjør det bra. Jeg tar ut lite i lønn og lever et veldig lite luksuriøst liv, skriver hun videre.

Isachsen er influencer og forfatter. Tidligere var hun også blogger. Det var på bloggplattformen hun begynte sin karriere, men bloggtiden er nå forbi for hennes del.

I går ble det annonsert at hun skal være med i neste sesong av «Bloggerne».

Også influencerens formue har økt betraktelig. I 2018 hadde Isachsen 1.733.398 kroner i formue.

I dag er summen på hele 6.231.915 kroner.

– Jeg jobber hardt, jobben er hovedfokuset mitt i livet, og jeg er takknemlig for at jeg gjør det bra - men det er det mange andre som gjør også som ikke tjener like godt, skriver Isachsen.

– Så, jeg vet aldri helt hva man skal svare på dette. Hurra? Haha. Uansett - det var min kommentar!

Det var i begynnelsen av 2020 at Isachsen vant «årets business» på Vixen Awards.

Da hadde hun antagelig inntektsåret 2019 friskt i minnet.

I 2017 tjente influenceren over 2,5 millioner kroner. 2019 er hennes desidert beste inntektsår så langt i karrieren.

– Tror du i år har gått like bra?

– Jeg vet hva tallene mine har vært i år, ja, men den praten kan vi ta neste år, svarer Isachsen.

Sophie Elise Isachsen er som kjent forfatter og har skrevet tre bøker. Den siste «Ting jeg har lært» kom ut i år, og toppet raskt listene.

I 2019 gikk også «Sophie Elises verden» på TV 2.

Det blir det ikke mer av med det første, men hun blir med på neste sesong av «Bloggerne».

Sophie Elise Isachsen er en av seriens første profiler, og er nå tilbake etter noen år borte.

– Jeg var med fra starten i «Bloggerne» og hadde en veldig god opplevelse. Jeg har fortsatt mye jeg ønsker å dele og er derfor glad for å være tilbake i «Bloggerne» der det hele startet, forteller Sophie Elise i en pressemelding.

Publisert: 08.12.20 kl. 08:46 Oppdatert: 08.12.20 kl. 11:48

