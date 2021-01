Foto: JOSE SENA GOULAO / EPA

Larry King er død

Den profilerte amerikanske programlederen og TV-personligheten Larry King er død, 87 år gammel.

Publisert: Nå nettopp

Hans sønn har bekreftet dødsfallet overfor CNN.

Innlagt med COVID-19

Ifølge CNN ble han innlagt på Cedars-Sinai medisinske senter i Los Angeles i slutten av desember som følge av COVID-19.

Det foreligger foreløpig ingen informasjon om dødsårsaken, men ifølge Twitter-meldingen døde han lørdag morgen lokal tid på det samme sykehuset han ble innlagt på med COVID-19.

«Larry king live»

Han har vært en profilert personlighet på ulike plattformer som blant annet radio og TV.

Den prisbelønnede talkshow-legenden sluttet med showet «Larry King Live» på CNN i 2010, etter å ha ledet det siden 1985. Det var da et av kanalens mest sette programmer.

Der intervjuet han alt fra verdensledere som Barack Obama og George W. Bush, kjendiser som Marlon Brando og Prince. Frank Sinatra, en som ikke gjorde mange TV-intervjuer, gjorde et av sine siste TV-intervjuer med King.

King var sønn av europeiske immigranter og han vokste opp i Brooklyn, New York. Han begynte som reporter i en lokalradio i Florida på 1950-tallet, skriver New York Times.

Gift åtte ganger

Vinteren 2020 ble det kjent at han skulle skilles for åttende gang - fra syv forskjellige kvinner. Han giftet seg nemlig to ganger med Alene Akins, som han sist skilte seg fra i 1972.