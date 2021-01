I MØRKET: Skambankt demper sine mest gneldrete impulser til fordel for mer dvelende stemninger. Foto: Arne Bru Haug

Musikkanmeldelse: Skambankt – «Jærtegn»: Gode jærtegn

Skambankt fortsetter ferden inn i voksentilværelsen.

Publisert: Nå nettopp

ALBUM: ROCK

Skambankt

«Jærtegn»

(Indie Recordings)



Kaizers Orchestra-gitaristen Terje Vinterstø Røthings sideprosjekt Skambankt platedebuterte riktignok noen år etter suksessen med moderskipet. Men prosjektet strekker seg tilbake til 1994, da hovedpersonen fortsatt befant seg i tenårene og var fly forbanna på storkapitalen, makta og samfunnet.

Det høres på de første Skambankt-utgivelsene: Bandets intenst politiske punkrock, sunget på kav, gneldrete jærsk, var definitivt noe for seg selv – og samtidig enveiskjørt nok til at mange utenfor Kaizers-menigheten ramlet av lasset nokså umiddelbart.

Siden da har Røthing og hans kumpaner – i likhet med resten av oss – gradvis blitt eldre, med rikere og mer nyansert musikk på menyen. «Jærtegn», gruppens åttende studioutgivelse, nøster videre på trådene fra den akustiske 2019-utgivelsen «1994», bare med et betraktelig større vingespenn.

Platen åpner ømt med den desillusjonerte hjerteknuseren «Hadde eg bare visst», og tempoet og intensiteten holdes i tømmene helt frem til albumhøydepunktet «SOS» inntreffer midtveis. Her trekkes tankene mot The War On Drugs, av alle ting, med ekko av alt fra Blue Öyster Cults «Don’t Fear The Reaper» til Jaa9 & Onkl Ps «Glir forbi» knadd inn i melodien.

Hele fire av ti spor er nye tapninger av gamle låter, fra «Bak låste dører» (2007) til relativt ferske «For en evighet». Best fungerer førstnevnte – en av flere sanger som løftes av det man må anta er strengeleiken til gitargeniet Geir Sundstøl.

Terje Vinterstø Røthing har fortsatt masse å gå på, både som vokalist og sanglyriker. Opptil flere av tekstene blir i overkant enkle, og «Jærtegn» detter en smule sammen mot slutten. Likevel: Skambankt har kanskje blitt voksne, men de virker friere enn noensinne.

BESTE LÅT: «SOS»